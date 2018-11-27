Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında lider Medipol Başakşehir’e sahasında 2-0 kaybeden Göztepe, haftayı puansız kapattı. Sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında istediği oyunu sahaya yansıtamadı ve İstanbul ekibi karşısında beklenen direnci gösteremedi. Bu sezon deplasmanda istediği puanları alamayan ancak Bornova Stadı’nda oldukça başarılı bir grafik yakalayan sarı-kırmızılıların iç sahadaki galibiyet serisi de bu karşılaşmayla son buldu. Ligin ilk haftasında Yeni Malatyaspor’a kaybettikten sonra sırasıyla Fenerbahçe, Kayserispor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizepor’u evinde mağlup eden İzmir temsilcisinin 5 maçlık galibiyet serisine Başakşehir nokta koydu. Bayram Bektaş’ın öğrencileri, 105 gün aradan sonra taraftarlarının önünde çıktığı maçtan 3 puan çıkaramadı.
Sarı-kırmızılılar, haftayı 18 puanla 10. sırada tamamlarken, Başakşehir ise puanını 30'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
BAŞAKŞEHİR FOBİSİNİ AŞAMIYOR
Bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi rakipleri devirerek sükse yapan Göztepe, Medipol Başakşehir karşısındaki şanssızlığını ise bu maçta da kırmayı başaramadı. Rakibiyle son 2 sezonda çıktığı 4 maçı da kaybeden İzmir temsilcisi, bu mücadeleden de mağlup ayrılarak rakibi karşısındaki fobisine son veremedi.
TİTİ VE GASSAMA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Haftayı puansız kapatan Göztepe’de, iki savunmacının gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşmesi de üzüntüyü bir kat daha arttırdı. Karşılaşma öncesinde üçer sarı kartı bulunan isimlerden Titi ile Gassama, Medipol Başakşehir maçında gördükleri sarı kartlarla 14. haftada deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor müsabaksında cezalı duruma düştü. Öte yandan karşılaşmanın 81. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Gassama’nın durumu bugün yapılacak olan tetkiklerinden ardından belli olacak.
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