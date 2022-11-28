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Göztepe - Altay derbisinde çıkan olaylar dünya basınında

Spor Toto 1.Lig'de Göztepe ile Altay karşı karşıya geldi. Maçın 20. dakikasında, Altay tribününden Göztepe tarafına fişek atılmasından sonra olaylar başladı. Ardından Göztepeli bir taraftar, Altay kalecisine saldırdı ve maç 20. dakikada tatil edildi. İzmir derbisinde yaşanan bu olaylar ise dünya basınında geniş yankı buldu. İşte dünya basınındaki İzmir derbisi....

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  • Göztepe - Altay derbisinde çıkan olaylar dünya basınında

    Spor Toto 1.Lig'de İzmir temsilcileri Göztepe ve Altay karşı karşıya geldi.
  • Göztepe - Altay derbisinde çıkan olaylar dünya basınında

    Altay tribününden Göztepe tarafına fişek atılmasından sonra ise maçta kaos çıktı.
  • Göztepe - Altay derbisinde çıkan olaylar dünya basınında

    Sahaya giren bir Göztepe taraftarı Altay kalecisine saldırdı, derbi 20. dakikada tatil edildi. İzmir derbisinde yaşananlar ise Avrupa basınının da gündemine oturdu. The Sun, The Guardian, The Times ve Bild gibi önemli basın kuruluşları, İzmir derbisinde yaşananlara geniş yer ayırdı. İşte dünya basınında yazılanlar... 
  • Göztepe - Altay derbisinde çıkan olaylar dünya basınında

    MARCA: "VAHŞİ SALDIRI"

    İspanya'nın önde gelen spor sitelerinden Marca, Göztepe-Altay derbisinde yaşananları "Türkiye'de vahşi saldırı" başlığıyla okuyucularına duyurdu.
  • Göztepe - Altay derbisinde çıkan olaylar dünya basınında

    Haberde "Göztepe ile Altay arasındaki İzmir derbisinde ciddi olaylar yaşandı. Misafir tribününden Göztepe taraftarlarına fişek atıldı. Bu olay bazı taraftarların yaralanmasına neden oldu. Stadyumda kaos yaşandı. Yaralıları tahliye etmek için sahaya 2 ambulans girerken, bu sırada tribünlerden sahaya fırlayan Göztepe taraftarı, rakip kaleci Ozan Evrim Özenç'e korner bayrağıyla sırtına 2 kez vurdu. Maç askıya alındı." ifadelerine yer verildi.
  • Göztepe - Altay derbisinde çıkan olaylar dünya basınında

    THE SUN: "SALAK TARAFTAR!"

    İngiltere'den The Sun, "İzmir derbisi kaosa sürüklenirken salak taraftar köşe bayrağıyla kaleciye saldırdı" başlığıyla haberini servis etti.
  • Göztepe - Altay derbisinde çıkan olaylar dünya basınında

    The Sun'da yer alan haberin detayında derbinin kaleciye yapılan saldırı sonrasında ertelendiğine vurgu yapılarak "İzmir'de Göztepe ile Altay arasında oynanan mücadele, henüz 25. dakikada tribünlerde çıkan tartışmada ikisi çocuk üç taraftarın yaralanmasıyla kaosa dönüştü." ifadelerine yer verildi.
  • Göztepe - Altay derbisinde çıkan olaylar dünya basınında

    MUNDO DEPORTIVO: "NE REZALET AMA"

    İspanya'dan Mundo Deportivo "Ne rezalet ama! Altay kalecisine köşe bayrağıyla saldırdılar" başlığını kullandı. Haberde "Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisi çıkan taraftar olaylar nedeniyle ertelendi. Tam bu anda sahaya atlayan bir taraftar Altay kalecisine köşe bayrağıyla saldırdı." denildi.
  • Göztepe - Altay derbisinde çıkan olaylar dünya basınında

    BILD: "İRKİLEREK KAÇTILAR"

    Almanya'dan Bild, Göztepeli bir taraftarın Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i sopayla yere düşürdüğünü ve kalecinin anında tedavi altına alındığını ifade etti. 
  • Göztepe - Altay derbisinde çıkan olaylar dünya basınında

    Haberde Katar'daki Dünya Kupası arasında futbolda şiddetin arttığına vurgu yapıldı. Bild'de şu ifadelere yer verildi; "Bir taraftar tüm gücüyle bayrak direğiyle kaleciye vurdu. Oyuncu, elleriyle başını korumaya çalışırken yere düştü. Takım arkadaşları şok içinde irkilerek olay yerinden kaçtı. Maç zaten tribünlerde yaşananlardan sonra ertelenmişti. Bazı taraftarlar kanlar içinde saha içine getirilerek ambulansa konuldu."
  • Göztepe - Altay derbisinde çıkan olaylar dünya basınında

    THE GUARDIAN: "MAÇ YARIDA KALDI"

    İngiltere'den The Guardian, "Taraftarın korner bayrağıyla oyuncuya saldırması üzerine Türkiye'de futbol maçı yarıda kesildi" başlığını kullandı. Haberde Göztepe taraftarlarına yapılan fişekli saldırıya da yer verildi.
  • Göztepe - Altay derbisinde çıkan olaylar dünya basınında

    THE TIMES: "KALECİYE VURDULAR"

    The Times "Türkiye'de taraftar korner bayrağıyla kaleciye vurdu" başlığını kullandı. Haberde Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in ciddi bir kafa travması yaşadığına vurgu yapıldı.
  • Göztepe - Altay derbisinde çıkan olaylar dünya basınında

    The Times'da yer alan haberin detayında "Altay ile Göztepe arasında oynanan İzmir derbisinin 20. dakikasında meydana gelen olay, deplasman tribününden ev sahibi taraftarların üzerine havai fişek atılması nedeniyle maçın durdurulması üzerine meydana geldi. Taraftarlar sahada iki ambulansla tedavi altına alındı." denildi.
  • Göztepe - Altay derbisinde çıkan olaylar dünya basınında

    Göztepe - Altay maçında stada yabancı maddeleri sokanlar tespit edildi. Bir Göztepe taraftarının yüzünden ciddi şekilde yaralanmasına neden olan yabancı maddelerin stada sokulmasıyla ilgili olarak 21 kişi gözaltına alındı.
  • Göztepe - Altay derbisinde çıkan olaylar dünya basınında

    ALTAYLI TARAFTARLAR GECE 03:50 SULARINDA STATTAN AYRILDI

    Spor Toto 1. Lig'de yarıda kalan Göztepe-Altay karşılaşmasının ardından statta bekletilen Altaylı taraftarlar, stadı terk etti.
  • Göztepe - Altay derbisinde çıkan olaylar dünya basınında

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