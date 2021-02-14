Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor.
GÖZTEPE - BAŞAKŞEHİR
STAT: Gürsel Aksel Stadı
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 2
GÖZTEPE: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Cherif, Jahovic
YEDEKLER: Megyeri, Mihojevic, Titi, Burekovic, Murat Paluli, Kubilay Sönmez, Diabate, Esitti, Tripic, Ideye
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
BAŞAKŞEHİR: Mert, Muhammed, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Youssouf, Deniz, Berkay, Junior Fernandes, Crivelli
YEDEKLER: Volkan, Ahmet, Rafael, Ravil, Ponck, Uğur, Cemali, Mehmet Topal, Demba Ba, Gulbrandsen
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
Ligde 26 puan ve averajla 12. sırada bulunan Göztepe, Ünal Karaman göreve geldikten sonra çıktığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.
Son 3 maçını kaybeden ve 6 haftadır kazanamayan Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un Çaykur Rizespor'u yenmesiyle 24 puan ve averajla düşme hattına geriledi.
Süper Lig'de rakibiyle oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan Göztepe, 4 gol atıp kalesinde 11 gol gördü. İzmir'deki 3 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, sadece 1 gol attığı iç sahada 7 gol yedi.
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