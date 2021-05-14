Süper Lig'in lideri Beşiktaş, son hafta maçında Göztepe karşısına çıkıyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadele öncesi kartalda tek hedef şampiyonluk. İşte merakla beklenen Göztepe Beşiktaş maçı ile ilgili ayrıntılar...
GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Göztepe Beşiktaş maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30’da oynanacak maç BeIN Sports HD1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11
Beşiktaş: Ersin; Rosier, Welinton, Vida, N'sakala; Josef; Atiba, Ghezzal, Mensah, N'koudou; Larin
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