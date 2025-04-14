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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe'de 2. yarıda büyük düşüş! - Göztepe Haberleri

        Göztepe'de 2. yarıda büyük düşüş!

        Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında şu ana kadar 11 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak sadece 8 puan toplayabildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 11:13 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:13
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        Göztepe'de 2. yarıda büyük düşüş!
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        Göztepe'nin, Süper Lig'in ikinci devresindeki düşüşü devam ediyor. Bu sezon ligin ilk yarısına iyi bir başlangıç yapan İzmir ekibi, ikinci devrede benzer bir performans gösteremedi. Ligin ikinci bölümündeki ilk maçta Antalyaspor’u iç sahada 1-0 mağlup eden Stoilov'un öğrencileri, o günden sonra istediği sonuçları elde edemedi. Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor maçının ardından Bodrum FK, Samsunspor, Eyüpspor, Trabzonspor ve Gaziantep FK ile berabere kalırken; Fenerbahçe, Alanyaspor, Kayserispor, Sivasspor ve Konyaspor müsabakalarını da kaybetti. Böylece ikinci yarıda oynadığı 11 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Göztepe, sadece 8 puan toplayabildi.

        İLK DEVREYİ 4. SIRADA TAMAMLADI

        Göztepe, Süper Lig’in ilk devresinde oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Bu karşılaşmalarda 31 puan toplayan sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 4. sırada noktalayıp Avrupa potasında yer aldı. İzmir ekibi, ikinci devredeki kötü gidişatla birlikte 10. basamağa kadar geriledi. Böylece Stanimir Stoilov ve öğrencileri, ligin ikinci yarısında şu ana kadar 6 basamak aşağıya düşmüş oldu.

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