AA

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, ilk olarak 11 Kasım Çarşamba günkü testlerde 2 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı hatırlatıldı. Bu 3 kişiye dün bir kez daha test yapıldığının bildirildiği açıklamada, "İki futbolcumuza ve teknik heyet personelimize belirli aralıklarla uygulanan üçer Kovid-19 testinden de negatif sonuçlar alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Sarı-kırmızılı ekipte bu vakaların dışında geçen hafta oynanan MKE Ankaragücü maçından önce 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.