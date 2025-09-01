Göztepe'de Emersonn, Toulouse'a transfer oldu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı forveti Emersonn Correia da Silva'nın Fransa'nın Toulouse Kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Emersonn Correia da Silva'nın, Fransa kulübü Toulouse'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Emersonn'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.