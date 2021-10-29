Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Göztepe
ABONE OL

Göztepe'de İlhan Şahin'e 3 maç men

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin'e 3 maç men ve 29 bin 500 lira para cezası verdi

Göztepe'de İlhan Şahin'e 3 maç men

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçta hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymama eylemleri gerekçesiyle İlhan Şahin'e 3 maç men ve 29 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

Demir Grup Sivasspor ile yapılan karşılaşmada kırmızı kart gören Adana Demirsporlu futbolcu David Akintola'nın 2 maç men ve 8 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik'e, sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle 13 bin lira para cezası uygulandığı ifade edildi.

Taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Fenerbahçe'ye 64 bin, Göztepe'ye ise 32 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ve Göztepeli bazı taraftarların, bir sonraki iç saha maçı için passolig kartlarının bloke edileceği kaydedildi.

Öte yandan, Spor Toto 1. Lig'den Kocaelispor ile Yılport Samsunspor'un 16'şar bin lira para cezasına çarptırıldığı, Tuzlaspor ve Samsunsporlu bazı taraftarların passolig kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edileceği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! TFF'den 'tam kapasite seyirci' kararı!
FUTBOL TFF'den 'tam kapasite seyirci' kararı!
Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi
FUTBOL Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi
Fatih Terim ideal 11'ini hala bulamadı!
FUTBOL Terim ideal 11'ini hala bulamadı!
Lille'de Burak Yılmaz itirafı
FUTBOL Lille'de Burak Yılmaz itirafı
Xavi, Barcelona'ya dönüyor!
FUTBOL Yeni hoca bulundu!
Beşiktaş Token geliyor! Büyük gelir...
FUTBOL Beşiktaş Token geliyor!
TBMM Başkanı Şentop, Galatasaray heyetini kabul etti
FUTBOL Şentop, Galatasaray heyetini kabul etti
Erol Bulut: "Deplasmandaki talihsizliğimizi Galatasaray maçı ile değiştirmek istiyoruz"
FUTBOL Bulut'un gözü Galatasaray maçında
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
FUTBOL Trabzonspor, Rizespor maçına hazır
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turuna 5 maçla devam etti
FUTBOL Kupada 3. tur devam ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.