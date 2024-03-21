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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe'de Sport Rebuplic güven verdi - Futbol Haberleri

        Göztepe'de Sport Rebuplic güven verdi

        1'inci Lig'de bitime 7 maç kala en yakın rakibinin 9 puan önünde Süper Lig potası olan 2'nci sırada yer alan Göztepe, Sport Rebuplic yönetiminde 2 yıl içinde mutlu sona çok yaklaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 14:35 Güncelleme: 21.03.2024 - 14:35
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        Göztepe'de Sport Rebuplic güven verdi
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        Geçen sezon başında eski Başkan Mehmet Sepil'in kulübün 70 hisselerini devrettiği Sport Republic şirketi, Türk futbolundaki ilk yabancı yatırım sermayesini gerçekleştirdi.

        İngiltere'de kurulan çok ortaklı şirketin CEO'su olan Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen ise başkanlık görevini üstlendi. Ankersen, Türk futbolunda ilk yabancı kulüp başkanı olarak tarihe geçti. Şirket, Göztepe'nin yanı sıra İngiltere Championship ekibi Southampton FC'nin de yüzde 80 hissesini aynı yıl satın aldı.

        Daha önce Danimarka ekibi Midtjylland takımında başkanlık yapıp, İngiliz Brentford FC'de futbol direktörü olarak çalışan Ankersen, Göz-Göz'ü 2 sezonda Süper Lig'e geri döndürmeye yaklaştı. Göztepe'nin futbol şubesine 2 senede önemli yatırımlarda bulunan Sport Republic şirketi, geçen sezonki ilk yapılanmasında Play-Off başarısı elde etti. Göztepe'de sportif direktörlüğe eski Hırvat kaleci Ivan Mance getirilirken, teknik ekibin başında ise Sırp çalıştırıcı Radomir Kokovic yer aldı. Göztepe, 2022-2023 sezonunda özellikle son haftalarda büyük çıkış yakaladı ve adını Play-Off'a yazdırdı. Play-Off'ta ise Bodrum FK'ya elenen Göz-Göz, Süper Lig umutlarını 2023-2024 sezonuna erteledi.

        STOILOV TERCİHİ BAŞARI GETİRDİ

        Bu sezona yine Kokovic'le başlayan Göztepe yönetimi, alınan kötü sonuçların ardından değişime giderek 13'üncü haftada Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov'u göreve getirdi. Stoilov yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayan Göztepe, 56 yaşındaki çalıştırıcı ile 15 lig maçında 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Bu süreçte 36 puan toplayan Göz-Göz, bir anda kendini Süper Lig potasında buldu ve rakipleriyle de puan farkını açtı. Bitime 7 maç kala Süper Lig için geri sayıma geçen Göztepe, 100'üncü yaşını kutlayacağı yeni sezon öncesi Sport Republic yönetiminde sportif başarıyı yakalamaya çok yaklaştı.

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