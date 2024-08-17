Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Ligin ilk haftasında kendi sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden sarı lacivertliler, Göztepe deplasmanında oynadığı 5 maçın 1'ini kazanırken diğer dört karşılaşmada beraberlikle sonuçlandı. Peki, "Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Göztepe - Fenerbahçe maçının canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler...
Göztepe - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. İki takımda sakatlıklar ve cezalılar dikkat çekerken, gözler yeni transferlerde olacak. Zorlu mücadeleye sayılı saatler kala, Göztepe - Fenerbahçe maçının saatı ve karşılaşmanın canlı olarak yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?" İşte Göztepe - Fenerbahçe maç önü öne çıkan tüm detaylar...
GÖZTEPE- FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Göztepe- Fenerbahçe maçı 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak.
GÖZTEPE- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Göztepe- Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
Fenerbahçe ile Göztepe toplamda 38 kez karşı karşıya geldi. Oynanan 17 maçı kazanan sarı lacivertliler, 6 karşılaşmadan yenik ayrıldı. 15 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Müsabakalarda Fenerbahçe 63 kez fileleri sarsarken, kalesinde 29 gol gördü.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Livakovic
Osayi
Çağlar
Djiku
Oosterwolde (Ferdi)
İsmail
Szymanski
İrfan Can
Maximin
Tadic
En-Nesyri