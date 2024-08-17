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        Haberler Bilgi Spor Göztepe - Fenerbahçe maçı canlı yayını: Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?

        Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Ligin ilk haftasında kendi sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden sarı lacivertliler, Göztepe deplasmanında oynadığı 5 maçın 1'ini kazanırken diğer dört karşılaşmada beraberlikle sonuçlandı. Peki, "Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Göztepe - Fenerbahçe maçının canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 16:45 Güncelleme: 17.08.2024 - 16:45
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        Göztepe - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. İki takımda sakatlıklar ve cezalılar dikkat çekerken, gözler yeni transferlerde olacak. Zorlu mücadeleye sayılı saatler kala, Göztepe - Fenerbahçe maçının saatı ve karşılaşmanın canlı olarak yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?" İşte Göztepe - Fenerbahçe maç önü öne çıkan tüm detaylar...

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        GÖZTEPE- FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

        Göztepe- Fenerbahçe maçı 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak.

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        GÖZTEPE- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Göztepe- Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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        ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

        Fenerbahçe ile Göztepe toplamda 38 kez karşı karşıya geldi. Oynanan 17 maçı kazanan sarı lacivertliler, 6 karşılaşmadan yenik ayrıldı. 15 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Müsabakalarda Fenerbahçe 63 kez fileleri sarsarken, kalesinde 29 gol gördü.

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        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

        Livakovic

        Osayi

        Çağlar

        Djiku

        Oosterwolde (Ferdi)

        İsmail

        Szymanski

        İrfan Can

        Maximin

        Tadic

        En-Nesyri

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