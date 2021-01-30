Denizli Atatürk Stadında saat 16.00'da başlayacak Yukatel Denizlispor-Göztepe maçında hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.

Teknik direktör Ünal Karaman göreve geldikten sonra Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Göztepe, Karaman yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Ligin ikinci devresine iyi bir başlangıç yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte cezalı Soner Aydoğdu forma giyemeyecek.

Denizlispor'a karşı Süper Lig'de ilk galibiyetini ligin ilk devresinde 5-1lik skorla alan Göztepe, rakibiyle şimdiye kadar Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 12 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 14 gol gördü.