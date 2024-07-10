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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe kaleci transferinde Ekrem Kılıçarslan ile anlaştı - Futbol Haberleri

        Göztepe kaleci transferinde Ekrem Kılıçarslan ile anlaştı

        Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Slovenya'ya giden Göztepe, kaleci transferinde Ekrem Kılıçarslan ile anlaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 13:07 Güncelleme: 10.07.2024 - 13:07
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        Ekrem Kılıçarslan, Göztepe'de
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        Polonyalı file bekçisi Mateusz Lis'in kulübü Southampton'a dönmesinin ardından arayışlarına başlayan, Ertaç Özbir ve Erce Kardeşler gibi isimlerle görüşen sarı-kırmızılılar, Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna dahil etti. Son olarak Ankara Keçiörengücü'nde görev yapan 26 yaşındaki file bekçisi 2022-2023 sezonunda da Göztepe'de kaleyi korumuştu.

        Göztepe'nin Ekrem'in yanı sıra bir kaleci daha alacağı kaydedildi. Eskişehirspor altyapısından yetişen Ekrem Klıçarslan, Hatayspor ve Gaziantep FK'da görev aldı.

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