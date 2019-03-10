Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor.

Süper Lig'in ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan ve üst üste 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 24. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak puan hasretine son vermişti. Ligde yaptığı maçların 9'unu kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 12'sini kaybeden lacivert-beyazlı takımın 30 puanı bulunuyor. 16. sırada yer alan Göztepe'nin puanı ise 26.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-1 kazanmıştı.

GÖZTEPE - KASIMPAŞA

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan, Borges, Castro, Serdar, Yasin, Axel, Deniz

YEDEKLER: Göktuğ, Lumor, Tayfur, Poko, Alpaslan, Yalçın, Gouffran, Halil, Ghilas, Jerome

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Josue Sa, Ben Youssef, Veigneau, Tarkan, Pavelka, Sadiku, Trezeguet, Karim Hafez, Koita

YEDEKLER: Eray, İlhan, Özgür, Azad, Khalili, Veysel, Hasan, Uğurcan, Perica, Hajradinovic

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

STAT: Bornova Stadı

HAKEM: Koray Gençerler

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

SAKATLAR: Traore, Atakan, Poko*

CEZALI: Kadu / Ben Youssef

SÜPER LİG PUAN DURUMU