Yasin Öztekin’in skor yükünü çektiği Göztepe, geride kalan haftalarda kulübeden beklediği desteği alamadı. Teknik Direktör Bayram Bektaş’ın sonradan oyuna aldığı isimler skora beklenen katkıyı yapamazken, sarı-kırmızılılar 12 haftası geride kalan sezonda sonradan oyuna dahil olan oyuncularından yalnızca 1 gol bulabildi. İzmir temsilcisi ligin 13. haftasında Bornova Stadı'nda Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golü sonradan oyuna giren Alpaslan’dan geldi. 64. dakikada Andre Castro’nun yerine oyuna dahil olan deneyimli orta saha oyuncusu, kronometreler 80’i gösterirken Halil’in pasında rakip fileleri havalandırmış ve takımını rahatlatan golü kaydetmişti. Bu maç dışında bu sezon Göztepe'de sonradan oyuna dahil olan hiçbir futbolcu gol atma başarısı gösteremedi.

23 FUTBOLCU FORMA GİYDİ

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, geride kalan 12 haftada ligde 23 farklı oyuncuya şans tanıdı. İlk 11’de fazla değişiklik yapmayı tercih etmeyen deneyimli teknik adam, sakatlıklar sebebiyle bazı mevkilerde zorunlu rotasyon yapmak zorunda kalırken, en çok denemeyi ise forvet hattında yaptı. Sezon başında forvet transferlerinin yetişmemesi sebebiyle ilk hafta Ghilas’ı oynatan Bayram Bektaş, sonrasında ise Deniz Kadah’ı ileri uçta görevlendirdi. Jerome ve Cikalleshi’nin kadroya katılmasından sonra forvete Jerome geçerken, sakatlıktan kurtulan Cikalleshi ise son 2 hafta sonradan oyuna girdi. 12 haftada Bektaş’ın jokeri ise takımın eskilerinden olan Tayfur Bingöl oldu. Deneyimli oyuncu sağ bek, sağ kanat ve orta sahada görev yaparak takımına katkı verdi.

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