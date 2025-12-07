Habertürk
        Göztepe-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu: Cihan Aydın - Trabzonspor Haberleri

        Göztepe-Trabzonspor maçının VAR’ı belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanacak Göztepe - Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Cihan Aydın oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 12:41 Güncelleme: 07.12.2025 - 12:41
        Göztepe-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu!
        Trendyol Süper Lig’in 15. hafta Göztepe ile Trabzonspor, bugün saat 20.00’de Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Ömer Tolga Güldibi olacak.

        Göztepe - Trabzonspor maçının VAR koltuğunda Cihan Aydın görev yapacak. Aydın’a AVAR’da Mehmet Kısal eşlik edecek.

