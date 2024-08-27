Göztepe, Victor Hugo'yu 1 yıllığına kadrosuna katıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ilk üç hafta itibariyle oynadığı Antalyaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor maçlarında 3 puan toplayarak sezonu yenilgisiz bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Bu süreçte bir yandan da kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında harekete geçen İzmir ekibi, Sport Republic şirketinin bir diğer takımı olan Southampton aracılığıyla ofansif bir orta sahayı kadrosuna katmaya çok yakın.

İngiliz ekibi, oyuncuları olan Charly Alcaraz'ın 19 milyon Dolar karşılığında Flamengo'ya transferi konusunda anlaşmaya varırken, bu transferin bir parçası olarak da Brezilya ekibinde forma giyen 20 yaşındaki 10 numara Victor Hugo'nun doğrudan Göztepe'ye kiralanacağı ifade edildi. Taraflar arasındaki son detayların görüşülmesinin ardından ve bir pürüz çıkmaması halinde Brezilyalı ofansif orta saha oyuncusu Victor Hugo, 1 yıllığına Göztepe forması giyecek.