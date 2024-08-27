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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe, Victor Hugo'yu 1 yıllığına kadrosuna katıyor - Futbol Haberleri

        Göztepe, Victor Hugo'yu 1 yıllığına kadrosuna katıyor

        Southampton'dan Carlos Alcaraz'ı 19 milyon dolar karşılığında kadrosuna katan Flamengo'nun, bu transfer kapsamında 10 numara bölgesinde forma giyen Victor Hugo'yu doğrudan Göztepe'ye kiralayacağı ifade edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 11:54 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:54
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        Göztepe'ye Sambacı 10 numara!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ilk üç hafta itibariyle oynadığı Antalyaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor maçlarında 3 puan toplayarak sezonu yenilgisiz bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Bu süreçte bir yandan da kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında harekete geçen İzmir ekibi, Sport Republic şirketinin bir diğer takımı olan Southampton aracılığıyla ofansif bir orta sahayı kadrosuna katmaya çok yakın.

        İngiliz ekibi, oyuncuları olan Charly Alcaraz'ın 19 milyon Dolar karşılığında Flamengo'ya transferi konusunda anlaşmaya varırken, bu transferin bir parçası olarak da Brezilya ekibinde forma giyen 20 yaşındaki 10 numara Victor Hugo'nun doğrudan Göztepe'ye kiralanacağı ifade edildi. Taraflar arasındaki son detayların görüşülmesinin ardından ve bir pürüz çıkmaması halinde Brezilyalı ofansif orta saha oyuncusu Victor Hugo, 1 yıllığına Göztepe forması giyecek.

        ORTA SAHANIN HER YERİNDE OYNUYOR

        1.82 boyunda olan Victor Hugo, 10 numara, merkez orta saha ve ön libero bölgelerinde de oynayabiliyor. Geçtiğimiz sezon Flamengo ile 22 maçta forma giyen Victor Hugo'nun kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 2004 doğumlu oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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