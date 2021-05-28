DHA

Geçen sezon İngiltere Championship'te Cardiff´te boy gösteren Kanadalı sol kanat oyuncusunun kulüpten ayrıldığı ve bonservisinin elinde olduğu ifade edildi.

Başkan Mehmet Sepil´in görevi bıraktığını açıklamasının ardından transferde tam yetkili olan sportif direktör Erk Toros'un Hoilett'le yaptığı görüşmelerin olumlu gittiği ileri sürüldü. Kanada A Milli Takımı'nda da forma giyen 30 yaşındaki oyuncu geçen sezon ligde 21 maçta forma giyip 2 gol attı, 2 de asist yaptı. Almanya'da Paderborn ve St. Pauli takımlarında oynadıktan sonra İngiltere'nin yolunu tutan Hoilett, Blackburn Rovers, Queen Park Rangers ve Cardiff City formalarını terletti. Kanada Milli Takımı´nda 27 maçta oynayan futbolcu 9 kez fileleri sarstı.