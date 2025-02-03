Göztepe'ye sakatlık şoku: Koray Günter, Romulo!

Süper Lig'de üst üste Fenerbahçe ve Alanyaspor maçlarını kaybeden Göztepe, bir kez daha sakatlık kabusu ile karşı karşıya kaldı.

Sarı-kırmızılılarda Alanyaspor müsabakasında sakatlanan stoper Koray Günter, Brezilyalı golcüler Juan ve Romulo'nun durumları netlik kazandı.

Maçın 24'üncü dakikasında yerini Ogün Bayrak'a bırakan Koray'ın sahalardan 2 ile 3 hafta uzak kalacağı bildirilirken, Juan ve Romulo'nun ise iyileşmesinin 4 haftayı bulacağı kaydedildi. FORVETE TAKVİYE YAPILACAK Arka adalesinden sakatlanan Romulo, 46'ncı dakikada yerini Emersonn'a bıraktı. Alanyaspor maçında penaltı kaçıran Juan 90 dakikayı çıkarsa da stattan sakat ayrıldı.