        Gözünü kaybeden Gazzeli boksör pes etmiyor! - Diğer Haberleri

        Gözünü kaybeden Gazzeli boksör pes etmiyor!

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında sığındıkları okulun hedef alınması sonucu bir gözünü kaybeden 17 yaşındaki Filistinli boksör Semih Bedr Suud, tüm zorluklara rağmen hayallerinin peşinden gitmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 13:34 Güncelleme: 05.12.2025 - 13:34
        Gözünü kaybeden Gazzeli boksör pes etmiyor!
        İsrail'in 2 yıl boyunca yaşama dair her şeyi yok etmek için saldırılar düzenlediği Gazze'de, 894 Filistinli sporcu yaşamını yitirdi, 292 spor tesisi, stadyum ve spor salonu da kullanılamaz hale geldi.

        Genç boksör Suud, saldırıların başlamasıyla El-Bureyc Mülteci Kampından göç ederek Nusayrat'ta Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir okula sığındı. Suud, sığındığı okula düzenlenen saldırıda bir gözünü kaybetti.

        ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIRKEN GÖZÜNDEN OLDU

        Bu saldırı, 12 yaşından beri boksla ilgilenen, yerel ve uluslararası pek çok turnuvada Filistin'i temsil eden ve madalyalar kazanan Suud'un hayatını değiştirdi. Ancak Suud, yenilmez bir iradeyle hayallerini gerçekleştirmek için hala antrenmanlara devam ediyor.

        Yerel turnuvalarda 54 ve 57 kilolarda şampiyon olduğunu söyleyen Suud, 2022'de Ürdün'de düzenlenen Asya Şampiyonasından madalya alamadığını ama yurda döndükten sonra çalışmaya devam ettiğini ve Kazakistan'daki şampiyonaya hazırlanmaya başladığını aktardı.

        Hazırlıklar sürerken savaşın çıktığını ve savaşla birlikte zorunlu göç sürecinin başladığını anlatan Suud, Nusayrat'ta sığındıkları okulu hedef alan saldırıda gözüne isabet eden şarapnel parçasıyla görme yetisini kaybettiğini, tedavisinin de Gazze'de mümkün olmadığını ifade etti.

        BOKS ONA YENİLMEMEYİ ÖĞRETTİ

        Savaş başlamadan önce şampiyonluklar kazanan bir sporcuyken saldırı sonrasında zamanla performanstan düştüğünü anlatan Suud, eskiden antrenmanlarda 10 raund oynayabilirken artık 2 raundda yorulmaya başladığını dile getirdi.

        Liseyi yeni bitirdiğini anlatan Suud, şansı yaver gider ve Gazze dışına çıkabilirse önce tedavi olmak istediğini söyledi.

