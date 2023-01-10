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GPD’nin yeni başkanı Alp Önder Özpamukçu oldu

Gıda Perakendecileri Derneği’nin Olağan Genel Kurulu 10 Ocak 2023 Salı günü gerçekleşti. Yeni dönemde Yönetim Kurulu Başkanı görevine Alp Önder Özpamukçu seçildi

GPD’nin yeni başkanı Alp Önder Özpamukçu oldu
HABERTURK.COM

Dernek üyelerinin katılımıyla 10 Ocak 2023 Salı günü gerçekleşen Genel Kurul’da gerçekleştirilen çalışmaların özeti paylaşıldı ve dernek organları seçimleri yapıldı.

2023-205 döneminde Yönetim Kurulu’na ve Denetim Kurulu’na seçilen isimler şöyle oldu:

Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri:

Alp Önder Özpamukçu

GürAta

Ahmet Şükrü Yanıkoğlu

Caffe Nero

Bahadır Özbek

Shaya

Banu Arıduru

Çelebi Gıda

Bora Volkan Mumcu

Tavuk Dünyası

Cem Maltaş

A101

Emir Güçlü

Paleks

Erdal Tüfekçi

Onur Market

Haluk Dortluoğlu

BİM

Hıdır Murat Keklik

Detay

Hasan Ulutürk

Tchibo

Hüseyin Deniz Alkaç

Metro

Kutay Kartallıoğlu

Carrefour

Mehmet Haluk Alpay

Obase

Merter Özay

Özay Hukuk

Mwaffak Kanjee

McDonalds

Ömer Özgür Tort

Migros

Özgür Çetinkaya

Tab Gıda

Savaş Taşkın

Hakmar

Seymen Serintürk

IFCO

Uğur Kaan Ünver

İş Holding

Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri:

Ahmet İri

Özdilek

Cemal Parlak

Üçler Market

Didem Şekerel Erdoğan

Nielsen

Birol Altınkılıç

Kahve Dünyası

Elif Bilgehan Müftüoğlu

GS1 Türkiye Vakfı

Serhat Enyüce

Chep

"PLANLI GELİŞME VE VERİMLİLİK BAZLI ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERİLMELİ"

Yeni dönemde Yönetim Kurulu Başkanı görevine seçilen Alp Önder Özpamukçu, GPD’nin gıda perakendecilerini, kahve ve hızlı servis restoran zincirlerini, gıdayı işleyip hizmet veren işletmeleri ve tüm sektöre farklı alanlarda hizmet sunan çözüm ortaklarını kapsayan zengin bir üye yapısının olduğunu, bu yapısıyla ülke ekonomisinde her zaman önemli bir role sahip olacağını belirterek, halkın en temel ihtiyacı olan beslenme ihtiyacının ekonomik ve hijyenik ortamlarda karşılanması için sektörün çalışmaya devam edeceğini ifade etti. GPD üyelerinin 300 milyar TL’nin üstündeki ciro ile ekonomiye ve 450 binin üstündeki çalışanla istihdama olan olumlu etkisinin yadsınamaz olduğunu ekleyen Özpamukçu, bu verilerin tamamen kayıtlı ve kurallı işleyen, her türlü denetime açık olan perakendecilerin ülkeye katkısının da en önemli kanıtı olduğunu belirtti.

Alınan önlemler ve atılan adımlarla enflasyondaki artışta gerilemenin başladığına değinen Özpamukçu, bu adımlara yenilerinin de eklenerek özellikle maliyetlerin kontrol altına alınması gerektiğine, bunun yanı sıra iç süreçlerdeki iyileştirmelerle daha verimli olma yoluna gidilmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti. Sektörün kendi içinde yapacağı bu çalışmalarla beraber, özellikle gıda ürünlerinde, tarım ve hayvancılıkta bütüncül bir stratejiye ihtiyaç olduğunu ifade eden Özpamukçu, planlı üretimi geliştirme ve tedarik süreçlerinde iyileştirme çalışmalarında gıda perakendecilerinin diğer paydaşlarla beraber üstüne düşeni yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

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