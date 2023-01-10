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Dernek üyelerinin katılımıyla 10 Ocak 2023 Salı günü gerçekleşen Genel Kurul’da gerçekleştirilen çalışmaların özeti paylaşıldı ve dernek organları seçimleri yapıldı.

2023-205 döneminde Yönetim Kurulu’na ve Denetim Kurulu’na seçilen isimler şöyle oldu:

Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri:

Alp Önder Özpamukçu GürAta Ahmet Şükrü Yanıkoğlu Caffe Nero Bahadır Özbek Shaya Banu Arıduru Çelebi Gıda Bora Volkan Mumcu Tavuk Dünyası Cem Maltaş A101 Emir Güçlü Paleks Erdal Tüfekçi Onur Market Haluk Dortluoğlu BİM Hıdır Murat Keklik Detay Hasan Ulutürk Tchibo Hüseyin Deniz Alkaç Metro Kutay Kartallıoğlu Carrefour Mehmet Haluk Alpay Obase Merter Özay Özay Hukuk Mwaffak Kanjee McDonalds Ömer Özgür Tort Migros Özgür Çetinkaya Tab Gıda Savaş Taşkın Hakmar Seymen Serintürk IFCO Uğur Kaan Ünver İş Holding

Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri:

Ahmet İri Özdilek Cemal Parlak Üçler Market Didem Şekerel Erdoğan Nielsen Birol Altınkılıç Kahve Dünyası Elif Bilgehan Müftüoğlu GS1 Türkiye Vakfı Serhat Enyüce Chep

"PLANLI GELİŞME VE VERİMLİLİK BAZLI ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERİLMELİ"

Yeni dönemde Yönetim Kurulu Başkanı görevine seçilen Alp Önder Özpamukçu, GPD’nin gıda perakendecilerini, kahve ve hızlı servis restoran zincirlerini, gıdayı işleyip hizmet veren işletmeleri ve tüm sektöre farklı alanlarda hizmet sunan çözüm ortaklarını kapsayan zengin bir üye yapısının olduğunu, bu yapısıyla ülke ekonomisinde her zaman önemli bir role sahip olacağını belirterek, halkın en temel ihtiyacı olan beslenme ihtiyacının ekonomik ve hijyenik ortamlarda karşılanması için sektörün çalışmaya devam edeceğini ifade etti. GPD üyelerinin 300 milyar TL’nin üstündeki ciro ile ekonomiye ve 450 binin üstündeki çalışanla istihdama olan olumlu etkisinin yadsınamaz olduğunu ekleyen Özpamukçu, bu verilerin tamamen kayıtlı ve kurallı işleyen, her türlü denetime açık olan perakendecilerin ülkeye katkısının da en önemli kanıtı olduğunu belirtti.

Alınan önlemler ve atılan adımlarla enflasyondaki artışta gerilemenin başladığına değinen Özpamukçu, bu adımlara yenilerinin de eklenerek özellikle maliyetlerin kontrol altına alınması gerektiğine, bunun yanı sıra iç süreçlerdeki iyileştirmelerle daha verimli olma yoluna gidilmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti. Sektörün kendi içinde yapacağı bu çalışmalarla beraber, özellikle gıda ürünlerinde, tarım ve hayvancılıkta bütüncül bir stratejiye ihtiyaç olduğunu ifade eden Özpamukçu, planlı üretimi geliştirme ve tedarik süreçlerinde iyileştirme çalışmalarında gıda perakendecilerinin diğer paydaşlarla beraber üstüne düşeni yapmaya hazır olduklarını vurguladı.