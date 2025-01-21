Grand Kartal Otel'den açıklama: Olayın tüm boyutuyla aydınlatılması için yetkililerle işbirliği içindeyiz

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nin tanınan otellerinden Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasının ardından otel yönetimi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün otelimizde meydana gelen yangın nedeniyle yastayız. Hayatını kaybeden misafirlerimize ve ekip arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Bu elim olay hepimizi o kadar derinden sarsmıştır ki tarif edemiyoruz. Ailemizin fertleri, çocuklarımız, torunlarımız, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız da otelde bulunduğu için bu acıyı en yoğun şekilde yaşadık ve yaşıyoruz.

Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle işbirliği içindeyiz. Yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgünüz ve bu acıyı yürekten paylaştığımızı bilmenizi isteriz.

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