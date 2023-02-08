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Haberler Dünya Green Card Başvuru Şartları Nelerdir? Green Card Başvurusu Ücretli mi, Dil Bilmek Şart mı?
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Green Card başvuru şartları nelerdir? Green Card başvurusu ücretli mi, dil bilmek şart mı?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamak pek çok kişinin rüyası... Fırsatlar ülkesi olarak adlandırılan ABD'de Amerikan vatandaşı olmadan da yaşamak mümkün. ABD vatandaşı olmadan Amerika'da yaşama, okuma ve çalışma fırsatını yakalamak için ise sahip olmanız gereken şey green card. Pekala green card tam olarak nedir, green card başvurusu nasıl yapılır gibi sorularu sizler için cevaplıyoruz.

Green Card Başvuru Şartları Nelerdir? Green Card Başvurusu Ücretli mi, Dil Bilmek Şart mı?
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Green Card Başvuru Şartları Nelerdir?

Green card Amerika Birleşik Devleti vatandaşı olmayanların, göçmen sıfatı ile ABD'de ömür boyu yaşama hakkına sahip olmalarını sağlayan karttır. Bir diğer deyişle yeşil kart almaya hak kazanırsanız Amerikan rüyasını gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Ayrıca bir diğer güzel haber ise bu kartın belirli bir geçerlilik süresi yok. Yani green card sahipleri eğer isterlerse ömür boyu Amerika'da yaşamlarını sürdürebilirler.

Ancak elbette green card edinebilmek için gereken şartlar bazı şartlar var. Bu konuyla ilgili ilk akla gelen soru ise green card başvurusu ücretli mi oluyor. Green card başvurusu ücretli değil ancak başvurunuzun nitelikli olmasını istiyorsanız ve bunun için İngilizce seviyeniz yeterli değil ise biraz masraf çıkabilir. Eğer başvurunuzu hazırlarken ücretli bir danışmanlık almak isterseniz bir miktar ödeme yapmanız gerekir ancak onun dışında green card başvurusu söylediğimiz gibi ücretli değildir. Ücret konusunun hemen beraberinde ise anlaşılacağı üzere dil problemi geliyor. Başvuru yapmak isteyen kişiler, green card başvurusu yapmak için dil bilmek şart mı konusunu merak ediyorlar. Güzel haberse green card başvurusu için İngilizce bilme şartının olmaması. Ancak şartlar bunlarla sınırlı kalmıyor tabii... Genel olarak green card başvuru şartları nelerdir bir bakalım;

- Vatandaşı olduğunuz ülkenin green card başvurusu yapabilecek ülkeler arasında yer alıyor olması. Türkiye bu ülkeler arasında yer almaktdır.

- 18 yaşını doldurmuş olmak.

- En az lise ya da dengi bir okuldan mezun olmak.

- Lise veya dengi bir okuldan diplomanız yok ise en az 2 senelik bir iş tecrübenizin olması gerekiyor. Bu iş tecrübesi ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Çalışma Bakanlığı'nda yer alan mesleklere uygun ve mesleki eğitim uzmanlık gerektiren bir dal olmalıdır.

Bahsedilen şartları sağlıyor iseniz green card başvurusu yapabilirsiniz. Green card başvurusu nasıl yapılır diye merak ediyorsanız bu uygulamanın Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından yapıldığını söyleyelim. Başvurmak için de öncelikli olarak çekilişe katılmanız gerekmektedir. Çekilişe katılmak için başvurular DV Lottery'e yapılır. Başvurunun yapılacağı sitenin linki ise; (https://dvprogram.state.gov/) şeklindedir. Başvuru formunu hazırlarken özenli olmak fayda sağlayacaktır. Green Card başvurusu için istenilen fotoğrafın belirtilen ölçülere uygun olması gerekmektedir. Başvuru sonuçlarını öğrenmenin tek yolu da resmi internet sitesinden sorgulama yapmaktır.

Bu noktada başvurumun kabul edilme şansı nedir sorusu akıllara geliyor. Peki green card en çok kimlere çıkıyor? Green Card alabilmek için çekilişe katılanların şartları tamamen eşit olduğunu bilmelisiniz. Çekiliş tamamen bilgisayar ortamında ve tesadüfi şekilde gerçekleşmektedir. Eğer çekilişi kazanır ve sonrasında diğer işlemleri gerçekleştirerek green card sahibi olursanız, kartı edindikten 5 sene sonra Amerika vatandaşı olma hakkı edinebiliyorsunuz. Ancak tabii ki bunun prosedür ve şartları da daha farklıdır. Son olarak belirtmek gerekir ki green card sahibi olanlar kartı almaya hak kazandıktan hemen sonra 6 ay içinde ABD'ye muhakkak giriş yapmalıdırlar.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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