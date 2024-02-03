Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ABD DV-2025 Green Card başvuru sonuçları sorgulama
Green Card başvuru başvurularını 4 Ekim ile 7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirenlerin gözü sonuç tarihine çevrildi. Her yıl Ekim ve Kasım aylarında alınan Green Card başvuruları "dvprogram.state.gov" üzerinden yapanlar Green Card başvuru sonuçlarını da DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecekler. İşte 2024 Green Card başvuru ekranı..
Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma izni almak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. ABD DV Lottery 2025 Green Card başvurularını 4 Ekim ile 7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirenlerin gözü "DV Lottery Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl başvurulur?" sorusuna çevrildi. İşte ABD DV-2025 Green Card başvurusu sonuç tarihi...
2024 GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yeşil Kart için başvurular geçtiğimiz 4 Ekim - 7 Kasım tarihlerinde alındı. Başvurular ardından sonuçlar ise 4 Mayıs 2024 tarihinde erişime sunulacak.
GREEN CARD SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Green Card sonuçlarının açıklanması ardından DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Green Card sonuçları, teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebiliyor.
Başvuru yapmış olan adaylar https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki Başvuru Durumu Kontrolü’ne tıklayarak sonuca erişebiliyor olacak.