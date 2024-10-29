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        Green Card başvuru tarihi: DV Lottery Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Green card başvuru tarihleri her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. 2024 Green Card sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ABD'de yaşama hayali kuran binlerce kişi için önemli bir merak konusu. Yeşil Kart (Green Card) çekilişi için başvuru sonuçları DV Lottery resmi internet sitesinden açıklanacak. Peki Green Card başvuru tarihi ne zaman? 2024 DV Lottery Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 11:31 Güncelleme: 29.10.2024 - 11:31
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        Green Card sahibi olma ihtimali, başvuranlara ABD'de yaşam, çalışma ve eğitim gibi birçok kritik avantaj sağlamakta. Bu sebeple, başvuruların nasıl gerçekleştirileceği ve son başvuru tarihleri yoğun bir merak konusu. Peki Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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        GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir. Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

        GREEN CARD BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

        ABD tarafından ülkedeki göçmenler arasında çeşitliliği artırmak için düzenlenen Yeşil Kart (Green Card) çekilişi için başvurular 5 Kasım 2024 Salı günü TSİ 20.00'ye kadar devam edecek.

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        GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

        * Lise veya dengi okul mezunu olmak.

        * Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.

        * ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.

        * Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.

        * 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.

        * Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.

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