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        Haberler Bilgi Gündem GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ 2024-2025: Green Card başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl yapılır?

        Green Card başvuruları ne zaman bitiyor ve nasıl yapılır?

        ABD'de vatandaşlık ve kalıcı oturma izni sağlayan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her yıl belirli dönemlerde açılan bu başvuru süreci, dünya genelinde milyonlarca insanın yakından takip ettiği bir fırsat olarak dikkat çekiyor. Green Card sahibi olma şansı, başvuranlara ABD'de yaşama, çalışma ve eğitim gibi birçok önemli avantaj sunuyor. Bu nedenle, başvuruların nasıl yapılacağı ve ne zaman sona ereceği merak konusu haline geldi. İşte Green Card başvuru tarihleri ve başvuru süreçlerine ilişkin bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 22:20 Güncelleme: 22.10.2024 - 22:20
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        Green Card başvuruları genellikle her yıl sonbahar aylarında açılıyor ve belirlenen bir zaman diliminde tamamlanıyor. 2024 yılı başvurularına ilişkin süreç de yoğun ilgi görüyor. Başvuru sahiplerinin süreçte dikkat etmesi gereken belirli adımlar ve şartlar bulunuyor. Başvuru formu doldurulduktan sonra, sonuçlar DV Lottery'nin resmi web sitesi olan dvprogram.state.gov üzerinden açıklanacak. Peki, 2025 Green Card başvurularında son gün ne zaman? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

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        GREEN CARD BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

        ABD tarafından ülkedeki göçmenler arasında çeşitliliği artırmak için düzenlenen Yeşil Kart (Green Card) çekilişi için başvurular 5 Kasım 2024 Salı günü TSİ 20.00'ye kadar devam edecek.

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        GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir. Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

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        GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

        * Lise veya dengi okul mezunu olmak.

        * Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.

        * ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.

        * Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.

        * 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.

        * Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.

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