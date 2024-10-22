Green Card başvuruları genellikle her yıl sonbahar aylarında açılıyor ve belirlenen bir zaman diliminde tamamlanıyor. 2024 yılı başvurularına ilişkin süreç de yoğun ilgi görüyor. Başvuru sahiplerinin süreçte dikkat etmesi gereken belirli adımlar ve şartlar bulunuyor. Başvuru formu doldurulduktan sonra, sonuçlar DV Lottery'nin resmi web sitesi olan dvprogram.state.gov üzerinden açıklanacak. Peki, 2025 Green Card başvurularında son gün ne zaman? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...