Green Card başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?
Green Card takvimi bu yıl alışılmış düzenin dışına çıktı. Normal şartlarda sonbaharın ilk haftalarında başlayan başvuru dönemi, Kasım ayının bitmesine kısa süre kala açılmadı. Uzun süre kapalı kalan ABD hükümetinin yeniden çalışmaya başlamasına karşın sistemde bir hareketlilik görülmemesi, adayların merakını daha da artırdı. Gecikmeye ilişkin yeni bir değerlendirme paylaşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, sürecin ne zaman başlayacağına yönelik soruları yeniden gündeme taşıdı. İşte detaylar...
ABD’nin her yıl rutin şekilde Ekim ayında duyurduğu başvuru ekranı, beklenen tarihlerde aktif olmadı ve süre uzadıkça belirsizlik büyüdü. 43 günlük hükümet kapanmasının ardından sistemin açılması beklenirken, konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. Sürece dair yeni bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, gecikmenin sürmesine yönelik soruları yeniden gündeme getirdi. Peki, Green Card başvuruları açıldı mı, nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...
GREEN CARD BAŞVURULARINDA NEDEN GECİKME YAŞANDI?
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Habertürk'ün başvuruların ne zaman başlayacağı ve bu sene başvuru sürecinde hangi değişikliklerin yaşanacağına ilişkin sorusunu yanıtladı ancak konu hakkında net bir yanıt gelmedi.
2026 yılında yapılacak Green Card başvurularında 1 dolarlık ücretin alınacağı duyurulmuştu, ancak geçtiğimiz günlerde pasaport gerekliliğinin de geri geleceği iddiaları gündeme gelmişti. Buna ilişkin soruyu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şu yanıtı verdi:
"15 Eylül'de, Dışişleri Bakanlığı Çeşitlilik Vizesi (DV) Programı'na kayıt için 1 dolarlık bir ücret getirildiğini duyurdu. Bu yeni ücret, rastgele seçim sürecinin yönetim maliyetlerinin genel kamu yerine başvuru sahipleri tarafından daha adil bir şekilde karşılanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, potansiyel başvuru sahiplerini sömürmeye çalışan kişiler tarafından yapılan sahte veya spekülatif başvuruları azaltmayı hedeflemektedir."
GREEN CARD BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Pasaport gerekliliğine ilişkin yanıt vermeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, başvuruların ne zaman başlayacağı hakkında da net bir açıklama yapmadı ve şu ifadeleri kullandı:
"DV-2027 kayıt tarihlerini ve diğer ayrıntıları, mevcut olduğunda travel.state.gov adresinden duyuracağız."
GREEN CARD'A 1 DOLARLIK BAŞVURU ÜCRETİ GETİRİLDİ
Bu sene başvuru sahiplerinden 1 dolarlık kayıt ücreti istenecek, bu sebeple sistemde yapılan değişiklik sebebiyle halen başvuruların başlayamadığı düşünülüyor.
1 dolarlık kayıt ücretiyle yılda yaklaşık 25 milyon dolar gelir elde edileceği tahmin ediliyor. Her yıl 55 bin göçmen vizesi dağıtan DV çekilişi, uygun ülkelerden milyonlarca insan için ABD'ye yasal yoldan yerleşme fırsatı sunuyor.
GREEN CARD BAŞVURULARINDA PASAPORT ZORUNLULUĞU GELİYOR
Öte yandan Trump yönetimi, Green Card çekilişine başvuran herkes için pasaport zorunluluğu getiren eski kuralı yeniden getirmek için taslak hazırladı. Ancak sürecin tamamlanması zaman alacağı için bu yıl uygulanmayacak. BD Dışişleri Bakanlığı da buna ilişkin soruyu net bir şekilde yanıtlamadı.