        Green Card başvuruları neden başlamadı? Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, iptal mi oldu?

        Green Card başvuruları neden başlamadı? Green Card başvuruları iptal mi oldu?

        Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card (Yeşil Kart) başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 2 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında alınan Green Card başvurularının henüz başlamaması, "Green Card başvuruları neden başlamadı? Green Card başvuruları iptal mi oldu?" sorularını beraberinde getirdi. İşte DV Lottery 2026 Green Card başvuru takvimi...

        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 21:01 Güncelleme: 30.12.2025 - 21:01
        Green Card başvurularında bekleyiş sürüyor. ABD İç Güvenlik Bakan Kristi Noem, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda Green Card programına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Green Card başvuruları bilindiği gibi, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Peki, "Green Card başvuruları neden başlamadı? Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, iptal mi oldu?" İşte detaylar...

        GREEN CARD PROGRAMI İPTAL Mİ EDİLDİ?

        ABD İç Güvenlik Bakan Kristi Noem, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda ABD'nin Çeşitlilik Vizesi (DV) yani Green Card olarak bilinen programı durdurma talimatı verdiğini açıkladı.

        ABD İç Güvenlik Bakanı Noem'in açıklaması, Ekim ayında başlaması gereken Green Card başvurularında rekor gecikmenin yaşandığı ve milyonlarca kişinin başvuruların ne zaman başlayacağını merak ettiği zamanda geldi.

        ABD İç Güvenlik Bakanı, ABD'de yasal ikamet hakkı tanıyan Green Card programını askıya aldıklarını duyurdu.

        GREEN CARD'A 'ÜLKE GÜVENLİĞİ' AYARI

        Noem açıklamasında, ABD'deki Brown Üniversitesi'nde 13 Aralık günü iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı işaret etti.

        "Brown Üniversitesi saldırganı Claudio Manuel Neves Valente, 2017 yılında çeşitlilik göçmen vize programı (DV1) aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yapmış ve yeşil kart almıştır. Bu alçak kişinin ülkemize girmesine asla izin verilmemeliydi." diyen Noem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "DV1 PROGRAMINI DERHAL DURDURMA TALİMATI VERİYORUM"

        "2017'de Başkan Trump, DV1 programı kapsamında ülkeye giren bir DEAŞ teröristinin New York'ta gerçekleştirdiği ve sekiz kişinin ölümüne yol açan yıkıcı kamyon saldırısının ardından bu programı sona erdirmek için mücadele etti.

        Başkan Trump'ın talimatı üzerine, bu felaket programdan daha fazla Amerikalının zarar görmemesini sağlamak için USCIS'e DV1 programını derhal durdurma talimatı veriyorum."

        DV programı her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde kura yöntemiyle 50 bine yakın kişiye sürekli ikamet hakkı veriyor. 2025 kurasına yaklaşık 20 milyon kişi başvurdu ve kazananlarla eşleri de dahil edildiğinde 131 binden fazla kişi Green Card hakkında sahip oldu. Öte yandan kazananlar,Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş için güvenlik soruşturmasından geçiyor.

        WASHINGTON'DAKİ SALDIRININ ARDINDAN SIKILIŞAN GÖÇ POLİTİKASI

        ABD'de 27 Kasım günü Beyaz Saray yakınlarında Ulusal Muhafız yetkililerine gerçekleşen saldırı sonrası Trump yönetimi göç politikasındaki adımlarını sertleştirdi. Afgan uyruklu saldırgan tarafından gerçekleşen saldırının ardından ABD Başkanı Trump, ülkenin göçmenlik sisteminde köklü bir revizyon yapmayı amaçladığını söylemiş ve "ABD göçmenlik sisteminin tamamen iyileşmesi adına üçüncü dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durdurmayı hedefliyor" demişti.

        ABD yönetimi bu süreçte "endişe kaynağı ülkelerden" gelen tüm yabancılara daha önce verilmiş olan Green Cardların incelenmeye alınacağını bildirmişti.

        3 Aralık günü, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), daha önce seyahat yasağı getirilen toplam 19 ülkenin vatandaşlarına Yeşil Kart da (Green Card) dahil tüm göç başvurularının durdurulduğunu duyurmuştu.

