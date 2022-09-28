Her yıl binlerce kişinin başvuru yaptığı Green Card yani Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz yaşama ve çalışma imkanını sunuyor. Green Card başvuru tarihlerinin yaklaşması sebebiyle araştırılan, "Green Card başvurusu 2022 ne zaman, nasıl yapılır? Green Card başvuru tarihi açıklandı mı?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
GREEN CARD BAŞVURUSU 2022 NE ZAMAN?
ABD Freetown Büyükelçiliği DV2024 Green Card çekilişi başvurularının 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihlerinde alınacağını duyurdu. Bu yıl için çekiliş kazanan kişilerin 7 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacağı belirtildi. Türkiye saati ile 19.00'dan sonra başvuru sonuçlarının belli olacağı açıklandı.
GREEN CARD BAŞVURULARI ÜCRETLİ Mİ?
Green Card'a başvurmak için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz çünkü Amerika Göçmen Programı bu çekiliş için herhangi bir ücret talep etmiyor. Bu sebeple para talep eden Green Card başvuru sitesiymiş gibi davranan yerlere inanmayınız ve başvuru yapmayınız. Başvuru yapabilmek için pasaport zorunluluğu yok fakat en az lise mezunu olma şartını unutmamak gerekiyor.
GREEN CARD BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvuru için www.dvlotters.state.gov resmi sitesinden online olarak işlem yapılmalıdır. Siteye girerek kimlik bilgileri, hangi ülkeden başvuru yapılıyor ise o ülkeye ait bazı bilgiler, aile üyeleri ile ilgili bilgiler ibraz edilmelidir. İnternet sitesi üzerindeki bilgilerin doğru anlaşılması ve adımların doğru olarak tamamlanması son derece önemlidir. Başvuru posta yolu ile şahsen yapılamaz. Tüm işlemler internet sitesindeki başvuru sayfası üzerinden yapılmalıdır.
YORUMLAR