Her yıl binlerce kişinin başvuru yaptığı Green Card yani Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz yaşama ve çalışma imkanını sunuyor. Green Card başvuru tarihlerinin yaklaşması sebebiyle araştırılan, "Green Card başvurusu 2022 ne zaman, nasıl yapılır? Green Card başvuru tarihi açıklandı mı?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

GREEN CARD BAŞVURUSU 2022 NE ZAMAN?

ABD Freetown Büyükelçiliği DV2024 Green Card çekilişi başvurularının 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihlerinde alınacağını duyurdu. Bu yıl için çekiliş kazanan kişilerin 7 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacağı belirtildi. Türkiye saati ile 19.00'dan sonra başvuru sonuçlarının belli olacağı açıklandı.