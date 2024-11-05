Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?
2 Ekim Çarşamba günü başlayan Green Card başvuruları 5 Kasım Salı itibarıyla sona erdi. DV Lottery üzerinden ücretsiz bir şekilde yapılan başvuruların ardından gözler Green Card başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkı tanıyan Green Card'ta, başvuru sonuçları geçtiğimiz sene hatırlanacağı gibi 4 Mayıs tarihinde açıklanmıştı. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Green Card başvuru sonuç tarihi...
Green Card başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 5 Kasım tarihine kadar başvurularını tamamlayan adaylar, Green Card başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Green Card başvuru sonuçları, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak. Peki, "Green Card (yeşil kart) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 Green Card başvuru sonuçları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
2024 GREEN CARD BAŞVURULARI SONA ERDİ!
DV 2026 Green Card çekilişi başvuru tarihleri ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklanmıştı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
‘’DV-2026 Programı için online kayıt dönemi, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü, Doğu Yaz Saati (EDT) ile 12:00'de (GMT-4) başlayacak ve 5 Kasım 2024 Salı günü Doğu Standart Saati (EST) ile 12:00'de (GMT-5) sona erecektir.
Kayıt dönemi boyunca bir kişi için birden fazla başvuru yapılması, o kişinin tüm başvurularını geçersiz kılacaktır.’’
Buna göre Green Card başvuruları, 5 Kasım 2024 Salı günü TSİ 20.00'de sona erdi.
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Geçtiğimiz yıl Green Card başvuru sonuçları, 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilmişti.
Bu yıl da benzer şekilde Green Card başvuru değerlendirmelerinin mayıs ayının ilk haftasında tamamlanması bekleniyor.
GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.
Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.