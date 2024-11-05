2024 GREEN CARD BAŞVURULARI SONA ERDİ!

DV 2026 Green Card çekilişi başvuru tarihleri ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklanmıştı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

‘’DV-2026 Programı için online kayıt dönemi, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü, Doğu Yaz Saati (EDT) ile 12:00'de (GMT-4) başlayacak ve 5 Kasım 2024 Salı günü Doğu Standart Saati (EST) ile 12:00'de (GMT-5) sona erecektir.

Kayıt dönemi boyunca bir kişi için birden fazla başvuru yapılması, o kişinin tüm başvurularını geçersiz kılacaktır.’’

Buna göre Green Card başvuruları, 5 Kasım 2024 Salı günü TSİ 20.00'de sona erdi.