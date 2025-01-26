Green Card sonuçları ne zaman belli olacak?
ABD'de yeni bir yaşam hayali kuran milyonlarca kişi, Green Card başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Her yıl düzenlenen ve dünya genelinde yoğun ilgi gören Green Card çekilişi, başvuru sahiplerine Amerika'da oturma, çalışma ve eğitim gibi birçok fırsat sunuyor. 2025 yılı için gerçekleştirilen çekilişin sonuçları için geri sayım sürerken, başvuru sahipleri büyük bir merakla DV Lottery'nin resmi web sitesinden gelecek açıklamaları takip ediyor. İşte Green Card başvuru sonuçlarına dair detaylar...
Amerika’da yeni bir hayatın kapılarını aralamak isteyenlerin umutla beklediği Green Card sonuçları için heyecan dorukta. Binlerce kişinin başvurduğu 2025 Green Card çekilişi, ABD’de kalıcı oturma izni ve çalışma hakkı gibi kritik avantajlar sağlayarak hayatları değiştirme potansiyeline sahip. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler şimdi, DV Lottery’nin resmi duyurularına çevrildi. Peki, bu yılın sonuçları ne zaman açıklanacak ve başvurular nasıl sorgulanacak? Detaylar haberimizde...
GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DV-2026 Katılımcıları, 3 Mayıs 2025'te öğlen (EDT) itibarıyla sonuçlarını öğrenebilecekler. DV-2026 Katılımcıları, onay numaralarını en az 30 Eylül 2026'ya kadar saklamalıdır. Başvuru sonuçları http://dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanacak.
GREEN CARD NASIL ALINIR?
Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır. Green Card sahibi olmayan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır. Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.
Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır.