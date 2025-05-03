Green Card sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuç tarihi belli oldu mu?
Green Card başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 7 Kasım tarihine kadar başvurularını tamamlayan adaylar, Green Card başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Green Card başvuru sonuçları, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak. Peki, Green Card sonuçları sorgulaması nasıl yapılır? 2026 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuç tarihi belli oldu mu? İşte yanıtı
Green Card sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. 4 Kasım 2024 günü başlayan Green Card başvuruları 7 Kasım itibarıyla sona erdi. DV Lottery üzerinden ücretsiz bir şekilde yapılan başvuruların ardından gözler Green Card başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkı tanıyan Green Card'ta, başvuru sonuçları geçtiğimiz sene Mayıs ayında açıklanmıştı. Peki, 2026 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuç tarihi belli oldu mu?
GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ve her yıl dünya çapında milyonlarca kişinin başvurduğu DV Lottery çekilişi sonuçları, 3 Mayıs 2025 tarihinde öğle saatlerinde (EDT) erişime açılacak. Başvuru sahipleri, sonuçlarını yalnızca resmi internet sitesi olan dvprogram.state.gov üzerinden öğrenebilecekler.
Sonuçları görüntülemek isteyen katılımcıların, başvuru sırasında aldıkları onay numarası, soyadı ve doğum tarihi bilgilerini doğru bir şekilde girerek sisteme giriş yapmaları gerekiyor. İlk ekranda yer alan uyarıyı dikkate aldıktan sonra "Continue" butonuna tıklayarak sonuç sayfasına geçiş yapılabilecek. Ayrıca, DV-2026 başvurusu yapan kişilerin, başvuru onay numaralarını 30 Eylül 2026'ya kadar güvenli bir şekilde saklamaları önemlidir.
GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.
Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.
GREEN CARD NASIL ALINIR?
Green Card almak için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlar arasında Amerikan vatandaşı ile evlenmek, aile birleşimi, yatırım yaparak göçmenlik, iş aracılığıyla sponsorluk ve sığınma başvurusu gibi seçenekler yer alır. Ancak, en fazla başvuru alan ve her yıl düzenli olarak yapılan yöntem, şansa dayalı DV Lottery çekilişidir. Bu çekiliş, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin Amerika'da yeni bir hayat kurma fırsatını elde etmelerini sağlar.
GREEN CARD MÜLAKATLARI NE ZAMAN?
Green Card çekiliş sonuçları kazananlarının mülakatları Amerika’da oturum izni almak için son aşamadır. Amerika’daki göçmenlik yetkilileri, yaptığınız yazılı başvurunuzu ve evraklarınızı inceledikten sonra, uygun görürlerse mülakat için size bir tarih verirler.
Ancak mülakatlarla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
GREEN CARD NEDİR?
Yeşil Kart, resmî adıyla Daimî İkametgâh Kartı, Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belgedir.