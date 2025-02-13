Green Up Meetings'in altıncı edisyonuna geri sayım

PlumeMag’in kurucusu Bihter Ayyıldız’ın “Yerel kalkınırsa değer katlanır” sloganıyla 2022 yılında hayata geçirdiği Green Up Meetings konferans serisinin altıncı edisyonu, Kamusal Sürdürülebilirlik için Kültür Sanat ve Müşterekler temasıyla, 19 Şubat 2025 Çarşamba günü, İPA Kampüs Florya’da gerçekleşecek.

İBB, İstanbul Planlama Ajansı ev sahipliği ve iş birliğinde, PlumeMag ve Local Makers paydaşlığında, Onarım Atölyesi içerik danışmanlığında hazırlanan zirvede katılımcıları kamusal alanlarda kültür ve sanatın geleceği üzerine çarpıcı bir diyalog ortamı bekliyor.

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Zirvede, kamusal alanların korunması ve yeni ekonomide müştereklerin rolünden, kültür-sanatın kamusal yaşamı nasıl şekillendirdiğine kadar birçok önemli başlık masaya yatırılacak.

Konuşmaların yanı sıra, gün boyunca, etkinliğe paralel olarak kadın girişimcilerin bir araya geleceği, deprem bölgelerinden üreticilerin de yer alacağı Local Makers Market faaliyette olacak.

ETKİNLİK AKIŞI