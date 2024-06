Greenify Festival Küçükçiftlik Park'ta

Doğa dostu Greenify Festival, güncel müziğin dünyadaki en önemli topluluklarından The Cinematic Orchestra, kalıplara sığamayan deneysel indie müzik grubu No Clear Mind ve post-rock, elektronica tarzı ve akıldan çıkmayan sinematik melodileriyle Electric Litany’yi ağırlıyor. Festival 13 Eylül’de Epifoni organizasyonu ile KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek.

The Cinematic Orchestra'nın eserleri, "Grey’s Anatomy", "Criminal Minds" ve "Ugly Betty" gibi bilinen onlarca dizide kullanıldı. The Cinematic Orchestra'nın en önemli özelliklerinden birisi ekipte yer alan müzisyenlerin gerçek birer virtüöz olmaları ve dolayısıyla stüdyoda kaydedilen muhteşem bestelerini büyüleyici ve hipnotize edici bir canlı performansla izleyicilere aktarabilmesi. Grup ayrıca müzik tarihinin yazıldığı yer olarak addedilen The Royal Albert Hall sahnesinde ve Sonar, Fuji Rock, Montreux Jazz Festival, Big Chill gibi dünyanın önemli festivallerinde önde gelen grup olarak tarihte yerine aldı ve bu zamana kadar yüzlerce sanatçıya ilham oldu.

REKLAM

Festivalin diğer önemli konukları ise Yunanistan’ın kalıplara sığamayan deneysel indie müzik grubu No Clear Mind ve post-rock, elektronica, sinematik melodiler ve akıldan çıkmayan kompozisyonların yenilikçi füzyonuyla tanınan Londra merkezli Electric Litany olacak.Nihilist, bilinç akışına yol açan tınılarıyla ünlenen ve ülkemizde de geniş bir takipçi kitlesine sahip olan, daha önceki konserlerinin biletleri günler önce tükenen No Clear Mind, huzur verici melodileri ve özellikle 'Dream is Destiny' şarkılarıyla popüler.

Electric Litany ise, müzik sahnesine 2010 yılında ilk albümleri "How to Be a Child and Win the War" ile giriş yaptı. Bu albüm büyük beğeni topladı ve kısa bir süre sonra Interpol'ün de destek verdiği bir Avrupa turnesine çıktı. Grubun “Enduring Days You Will Overcome” isimli albümünde Pink Floyd, The Beatles gibi isimlerin ses mühendisliğini yapmış olan efsane isim Alan Parsons co-producer olarak yer aldı. Ayrıca Electric Litany, 2020 yılında Demeter International Film Festival’inde “Refugee” ve “Sealight” şarkıları ile en iyi müzik videosu ödülünü aldı.