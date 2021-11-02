Greenland: Son Sığınak filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olması nedeniyle araştırılıyor. İşte Greenland: Son Sğınak filmi oyuncuları ve konusu...

GREENLAND: SON SIĞINAK KONUSU

Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabilecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland’daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

GREENLAND: SON SIĞINAK OYUNCULARI

Gerard Butler - John Garrity

Morena Baccarin - Allison Garrity

David Denman - Ralph Vento

Hope Davis - Judy Vento

Roger Dale Floyd - Nathan Garrity

Andrew Bachelor - Colin

Merrin Dungey - Major Breen

Holt McCallany - Tom

Dale - Scott Glenn

Kenny - Scott Poythress

Debra - Claire Bronson

Ed Pruitt - Gary Weeks

Peggy Pruitt - Tracey Bonner

Lucas - Joshua Mikel

Dr. Byrd - Mike Gassaway