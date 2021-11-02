Greenland: Son Sığınak filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olması nedeniyle araştırılıyor. İşte Greenland: Son Sğınak filmi oyuncuları ve konusu...
GREENLAND: SON SIĞINAK KONUSU
Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabilecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland’daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.
GREENLAND: SON SIĞINAK OYUNCULARI
Gerard Butler - John Garrity
Morena Baccarin - Allison Garrity
David Denman - Ralph Vento
Hope Davis - Judy Vento
Roger Dale Floyd - Nathan Garrity
Andrew Bachelor - Colin
Merrin Dungey - Major Breen
Holt McCallany - Tom
Dale - Scott Glenn
Kenny - Scott Poythress
Debra - Claire Bronson
Ed Pruitt - Gary Weeks
Peggy Pruitt - Tracey Bonner
Lucas - Joshua Mikel
Dr. Byrd - Mike Gassaway
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