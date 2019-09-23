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Gribe iyi gelen yiyecekler nelerdir? Gribe yakalanmamak için öneriler

Mevsim geçişleri ile beraber hava değişimlerinden dolayı gribe yakalanma riski de artıyor. Eğer önceden tedbirimizi alabilirsek hastalığı hafif atlatabiliriz. Peki, gribe iyi gelen yiyecekler nelerdir? Gribe yakalanmamak için öneriler...

Gribe iyi gelen yiyecekler nelerdir

Grip; üst solunum yolları iltihaplanması sonucu oluşan; burun akıntısı, halsizlik, ateş, boğazda ağrı ve tüm vücudu sarsan bir etki oluşturan kış mevsiminin en sık rastlanılan hastalığıdır.  Gribe yakalanmanın başlıca sebebi, bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle enfeksiyonlara açık olmasıdır.

Öncelikle iyi gelen yiyeceklere geçmeden önce; gribe yakalanmamak için alınacak önlemleri bilelim. Dengeli ve sağlıklı beslenerek ve vücudun ihtiyacı olan tüm vitamin, mineral ve protein içeren gıdaları, günlük ihtiyaç dahilinde alırsak gribe yakalanma riski daha az olacaktır.

Ne yazık ki bu tek başına yeterli olmayabiliyor. Grip kötü yaşam şartlarından kaynaklanması ve bulaşıcı bir hastalık olması nedeniyle, dikkat etsek bile yine de başımıza gelebilir.

Bunun sonucunda grip için bir haftalık iyileşme süreci başlıyor. Her şeyden önce istirahat etmek bu hastalığın seyrini azaltmaya yardımcı olabilir. Bunun yanında C vitamini açısından bol içerikli sebze ve meyve tüketmek, özellikle şart. Su kaybını önlemek için bol sıvı tüketimi de önemli detaylar arasında. Özellikle; sıcak bir çorba gribin en önemli yiyeceklerinden biridir. İçerisinde bol miktarda vitamin ve mineral olan bir sebze çorbası ya da sofraların baş tacı bir tarhana çorbası tercih edilebilir.

Grip İçin İyi gelen Yiyecekler ve Yenmemesi Gerekenler;

  • Protein açısından zengin olan et, balık, tavuk suyu bolca tüketilmelidir.
  • Taze sıkılmış meyve suları sıvı kaybı için gereklidir.
  • Bol limon katılmış bitki çayları da tüketilmesi oldukça etkili koruma ve iyileştirme sağlar.
  • Boğaz ağrısı için mentol içerikli merhem yada çaylar iyi gelir.
  • Sindirimi zor gıdalardan uzak durun daha çok sıvı içerikli gıdalar tercih edin.
  • Öksürük için; bal ve limon karışımı ya da ak zencefil tozu karışımı bal ideal bir öksürük kesicidir.
  • Mevsim başlamadan grip aşısı olmanız daha hafif atlatmanızı sağlar.
  • Mümkün olduğunca virüslerden uzak durun.
  • Baharatlı gıdalar tüketmeyin.
  • Alkol ve kahve gibi uyarıcı içkileri tüketmeyin.
  • Aşırı tuzdan kaçının.
  • Hastalık dönemince istirahat edin.

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