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Griezmann'dan Messi sözleri!

2022 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Mücadele Fransa'nın 2-0'lık galibiyetiyle sonlandı. Fransa'nın yıldız oyuncusu Antoine Griezmann karşılaşmayı değerlendirirken, Lionel Messi hakkında da konuştu

Griezmann'dan Messi sözleri!

Dünya Kupası yarı finalininde Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Fransa'nın Atletico Madrid'de forma giyen yıldız oyuncusu Griezmann ise karşılaşmayı değerlendirdi. Arjantin ile karşılaşacakları maç öncesinde, Messi hakkında da konuştu.

Yıldız oyuncu Fas'ın oyununun kendisini etkilediğini belirterek, "Taktik olarak, savunma ve hücum organizasyonları çok iyiydi. Bize çok sorun çıkardılar. Hocamız da bunu fark etti ve değişiklikler yaptı. Marcus'un sola girmesi işimize yaradı. Theo'nun savunmasına daha çok yardımcı olunması sağlandı. Hızlıca attığımız ilk gol ve ikinci golü buluşumuz bizi güvenli tarafa geçirdi" diye konuştu.

Finalde eski takım arkadaşı Lionel Messi ile karşılaşmaları ile ilgili ise Griezmann, "Bir takım Lionel Messi'ye sahipse durum çok değişir. Neredeyse tüm Arjantin maçlarını izledik, nasıl oynadıklarını biliyoruz. Çok zor bir takım da inanılmaz formdalar. Bizim takımımız gibi iyi çalışan bir ekipler. Kolay bir maç olmayacak, taraftarları da yanlarında. Neler yapabileceğimizi göreceğiz" sözlerini kullandı.

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