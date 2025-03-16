Şarkıcı Grimes, eski sevgilisi ve üç çocuğunun babası olan teknoloji girişimcisi Elon Musk'a yine sosyal medya üzerinden ulaşmaya çalıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı olarak zamanının büyük bir kısmını Beyaz Saray'da geçiren ve oğlu X'i de yanından ayırmamasıyla gündemde olan Musk'a yalvardığını söyleyen Kanadalı şarkıcı, küçük çocuklarını Beyaz Saray'dan ve ilgi odağı olmaktan uzak tutmak için yasal yollara başvurduğunu söyledi.

Gerçek adı Claire Boucher olan 36 yaşındaki şarkıcı, Elon Musk'a ait sosyal medya platformu X üzerinden, dört yaşındaki oğlu X Æ A-Xii'nin (kısa adı X) kamuoyuna ifşa edilmesini kınadı.

Yaptığı paylaşımda, "Kamuoyuna ve çocuklarımın babasına onları çevrimdışı tutmaları için yalvarmayı ve yasal yollara başvurmayı denedim" diyen Grimes, bununla başa çıkmanın bir yolu olmamasının kendisine çılgınca geldiğini belirtti.

REKLAM

14 çocuk babası olan 53 yaşındaki Tesla ve Space X kurucusu ile ayrılık sonrası anlaşmazlık içinde olan Grimes, bir kullanıcının kendisine "çocuklarını yanlış bilgiden korumak" için ne yaptığını sorması üzerine; "Ne yazık ki interneti kontrol edemiyorum ve bunu internetten silemiyorum" diye yanıt verdi.

"Kamuoyuna ve çocuklarımın babasına onları çevrimdışı tutmaları için yalvarmayı ve yasal yollara başvurmayı denedim. Sizi buradan takip ediyorum, ben de gençlerin internet tarafından mahvedildiğini gördüm" diyen Grimes, "Çocuklarımın hayatının kamuya açık olması beni ciddi şekilde endişelendiriyor ve her gün bunu nasıl çözeceğimi düşünüyorum" diye yazdı.

"Keşke bir ebeveynin, küçük çocuklarının kamuya açık hayatlar yaşamasını veto etmesine izin verecek bir yasa olsaydı" diyen şarkıcı; "Aslında şu anda yasadan faydalanmaya çalışsam bile bana yararı olacağına güvenmiyorum. Bilgi içeriğinin ve mahremiyetin ortadan kaldırıldığı Vahşi Batı'dayız ve bu çok endişe verici" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda Donald Trump'ın Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın yönetimdeki yetkilerini artıran bir kararnameyi imzaladığı sırada Elon Musk'ın oğlu X Æ A-Xii'nin Oval Ofis'te basının karşısına çıkması çok konuşulmuştu. Tartışmalı basın etkinliği sırasında X'in burnunu karıştırdığı, babasını taklit ettiği ve Trump'ın masasının yanında oyalanırken Trump'a fısıldadığı görülmüştü.