Grindavik - KA Akureyri maç önü

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Grindavik, 12 Temmuz 2018 Perşembe günü KA Akureyri takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Grindavik 17 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken KA Akureyri 12 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Grindavik, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. KA Akureyri, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 602 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Grindavik kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, KA Akureyri sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler.

Grindavik önceki hafta Fjolnir mücadelesinde 2-1 kazandı.

KA Akureyri ise İB Vestmannaeyjar karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Grindavik, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 6 gol yedi.

KA Akureyri, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. KA Akureyri, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.