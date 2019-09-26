Grip aşısı kimlere yapılır?

Grip genel olarak kış aylarında hastalarda yüksek ateş, yorgunluk, öksürük, eklem ve kas ağrıları, baş ağrısı ve burun akıntıları meydana getiren ‘influenza’ isimli virüsün bulaşması ile oluşan bir rahatsızlıktır. Diğer hastalıklar gibi belirli bir yöntem izlenebilen tedavisi bulunmamaktadır. Hastaların şikayetlerine uygun olarak tedavi etmek gerekmektedir.

Fakat günümüzde Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği korunma yöntemi olarak grip aşısı yaptırılabilmektedir. Grip virüsü her sene kendini yenilediğinden dolayı, aşının içeriği de ona göre yenilenmektedir. Yetişkin kişilerde eylül ve ekim aylarında tek doz olarak uygulanmaktadır. Aşının koruma orası sağlıklı kişilerde %80 oranlarındadır.

Grip aşısı yaptırmak bir sorun teşkil etmediğinden dolayı herkesin yaptırması tavsiye edilmektedir. Ama özellikle yaptırması önerilen kişiler bulunmaktadır. Bu kişiler şunlardır;

Grip Aşısı Yaptırılması Önerilen Kişiler

65 yaş üzerinde olan kişiler,

Diyabet hastaları,

Astım hastaları,

Kronik akciğer rahatsızlığı bulunanlar,

Kalp ve damar sistemi hastaları,

Kronik rahatsızlığı dışında bağışıklık sistemi zayıf olanlar ( kanser, kemoterapi gören, organ ve kemik iliği nakli yapılmış),

Huzurevi gibi kalabalık yerde yaşamını sürdüren,

Hamilelik döneminde olan bayanlar ( 4 aydan sonra),

HIV ile enfekte kişilerde,

Sık seyahat edenler,

Gribin tıbbi olumsuzluğundan korunmak isteyen kişilerin mutlaka yaptırması gerekmektedir.

Grip aşısını yaptırmak isteyen kişilerin; mutlaka doktor kontrolündeki sağlık merkezlerinde yaptırması gerekmektedir.