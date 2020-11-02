Kış ayları yaklaştıkça grip aşısı araştırmaları artmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'nın gündem olan grip aşısı açıklamalarının ardından vatandaşlar grip aşısının kimlere yapılacağını araştırmaya başladı. 2020 Grip aşısı sorgulama nasıl yapılır? Grip aşısı kimlere yapılacak? Grip aşısı fiyatı ne kadar?

GRİP AŞISI KİMLERE YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olduğunu bu yüzden grip aşısının belli bir zaman diliminde ve öncelik sırasına göre yapılacağını duyurdu. Bakan Koca'nın açıklamalarına göre grip aşısı yaptırması gereken risk grupları şöyle:

*65 yaş ve üzeri ve 2 yaş altı kişiler,

*6 ay- 18 yaş arasında olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler

*Şeker hastalığı dahil herhangi bir metabolik hastalığı olanlar,*Astım dahil kronik solunum yolu hastalığı bulunanlar,

*Kronik böbrek hastalığı olanlar,

*Kronik kalp ve damar sistemi hastalığı olanlar,

*Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler (kronik kan hastalığı olanlar, kanser hastaları, immunsupresif ilaç kullananlar, HIV/AIDS hastaları)

*Huzurevi, bakımevi vb. ortamlarda yaşayanlar

*Aşırı kilolu olanlar

*Gebeler

*Sağlık çalışanları

Grip aşısı risk grupları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) ile Sağlık Bakanlığı tarafından belirleniyor.

GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR 2020

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle olağanüstü talebin arttığı grip aşısı Türkiye’ye geldi. Grip aşısı alabilecekler e-Nabız sistemlerine yüklendi. Aşı fiyatı 72.64 lira olarak duyuruldu.

Aşılar renkli reçete kapsamında hastaya özel olacak şekilde eczanelerden temin edilebilecek.

GRİP AŞISI SORGULAMA

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre vatandaşlar, grip aşısı risk grubunda olup olmadığını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebilecekler. Grip aşısı risk grubunda olup olmadığını merak edenler E-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası kullanılarak da girilebilen e-Nabız sisteminde risk grubunda olup olmadıklarını görebilecekler.