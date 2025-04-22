"Grip, kalp hastalıklarına sebep olabilir"

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, hava sıcaklığının değişimi nedeniyle gribal enfeksiyonlarda artış gözlendiğini, bu durumun vücuttaki birçok organı etkilediğini söyledi.

Özellikle gribal enfeksiyonlardan sonra kalp kası ve kalp zarı iltihaplarını sık gördüklerini belirten Şener, şunları kaydetti: "Özellikle genç erkek bireylerde 30'lu ve 40'lı yaşlarda karşı karşıya kaldığımız sinsi bir tablo. Hastalar çoğunlukla ağrılarına ya da kalp zarının iltihabına çok da farkına varamıyorlar. Göğüste ayakkabı bağlarken ya da yerden bir şey alırken öne eğilmelerle birlikte kalp kasında gerilmelerle birlikte göğüs ağrısı, hafif yanma ya da batma hissi şeklinde olabiliyor. Bazı hastalarda da özellikle yattıkları dönemlerde gece kuru öksürük olarak karşımıza çıkıyor. Kuru öksürük özellikle gribal enfeksiyonlardan sonra yaklaşık bir ay devam ediyor. Kuru öksürüğü maalesef çoğunlukla gribal enfeksiyonlara bağladığımız için kalp kası ve zarıyla ilgili olan iltihaplar gözden kaçabiliyor."