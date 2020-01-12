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ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki bir çocuk, et yiyen bakterilere yakalandıktan sonra sol bacağını kaybetti.

İLK ÖNCE GRİP TEŞHİSİ KOYDULAR

Newsweek'te yer alan habere göre; Mason isimli çocuk ilk önce Noel arifesinde hastalandı ve Noel gününde ise kendisini biraz daha kötü hissetti. Mason'ın annesi Terri Thomas, birkaç gün sonra, Mason'u hastaneye götürdüklerini belirtti.

Hastaneye götürülen talihsiz çocuğa grip teşhisi konuldu ve eve gönderildi. Ebeveynlerinin açıklamasına göre; Mason'un durumu giderek kötüleşti, bu yüzden ailesi onu hastaneye geri götürdü. Ayağa kalkmakta ve yürümekte zorluk çeken Mason'ın ateşi 40 dereceye çıktı. Bunların yanı sıra ishal, öksürük ve sinüs baskısı çekiyordu. Tedavi uygulandıktan sonra iyileşmesi için tekrar eve gönderilen Mason'ın ertesi gün sol bacağındaki deri kırmızı renge dönüşünce ailesi onu hemen hastaneye götürdü.

ET YİYEN BAKTERİ YÜZÜNDEN BACAĞI KESİLDİ

12 yaşındaki çocuğun bacağında bu kez et yiyen bir bakteri teşhis edildi. Ancak enfeksiyona neyin neden olduğu bulunamadı.

Mason, birkaç ameliyat geçirdi. Anne Thomas, Mason'ın hayatını kurtarmak için bacağının kesildiğini söyledi.