Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Grönland konusunda her şeye sahip olacağız" | Dış Haberler

        "Grönland konusunda her şeye sahip olacağız"

        ABD Başkanı Donald Trump, Grönland konusunda NATO ile yapılan çerçeve anlaşmayı işaret ederek, "Grönland konusunda istediğimiz her şeye sahip olacağız. İstediğimiz her şeyi bedelsiz olarak elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 18:53 Güncelleme: 22.01.2026 - 18:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Grönland konusunda her şeye sahip olacağız"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, NATO ile yapılan çerçeve anlaşma kapsamında, ABD'nin Grönland'e "tam erişim" sağlayacağı bir formülü müzakere ettiklerini söyledi.

        Davos'ta 56. Dünya Ekonomi Forumu (WEF) toplantılarına katılan ABD Başkanı Trump, burada Amerikan Fox Business kanalına röportaj verdi.

        Grönland konusundaki temas ve görüşmelerini değerlendiren Trump, bu konuda NATO ile yaptıkları çerçeve anlaşmaya ve Danimarka ile müzakerelere işaret ederek, önemli kazanımlar sağladıklarını vurguladı.

        Trump, "Grönland konusunda istediğimiz her şeye sahip olacağız. İstediğimiz her şeyi bedelsiz olarak elde edeceğiz." diyerek, ABD hava savunması için inşa edilecek Altın Kubbe sisteminin Grönland'ı da kapsayacağını belirtti.

        REKLAM

        Ulusal güvenlik gerekçesiyle bu sistemin Grönland'ı kapsaması gerektiğini anlatan Trump, bu fikrin 1980'lerde ortaya atıldığını ancak o zaman yeterli teknoloji olmadığı için gerçekleştirilemediğini ifade etti.

        Trump, Altın Kubbe'nin nasıl hayata geçirileceği konusunda çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, "Şu anda tam olarak Grönland'a tam erişim sağlayacağımız bir durumu müzakere ediyoruz. Bunun sonu ve bir zaman sınırı yok." diye konuştu.

        Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada da Trump'ın Grönland ile ilgili anlaşmayı "çok düşük bir bedelle" gerçekleştirdiğine ve ABD'nin bu konuda istediğini aldığına dikkati çekildi.

        ABD ile NATO'nun Grönland'a ilişkin "anlaşma çerçevesi"

        ABD Başkanı Trump, Davos'taki temasları kapsamında 21 Ocak'ta NATO Genel Sekreteri Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını ve bu kapsamda 1 Şubat'ta 8 Avrupa ülkesine uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu açıklamıştı.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Rutte ile görüşmesine ilişkin, "Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.

        Trump ayrıca, Grönland ile ilgili "Altın Kubbe" savunma sistemi konusunda ek görüşmeler yapılacağını ve tüm sürecin Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff uhdesinde yürütüleceğini ifade etmişti.

        Başkan Trump, 17 Ocak'ta, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edilen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 tarife getirileceğini, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mihriban cinayetinde şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

        İzmir'in Bornova ilçesinde Mihriban Yılmaz'ı (26) öldürüp cesedini toprağa gömdüğünü itiraf eden Fatih İnan'ın (26), emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İnan, ifadesinde Yılmaz'ın aralarındaki konuşmayı cep telefonuyla kayda aldığını fark edince telefonu almaya çalıştığını belirtip, "Niyetim Mihriban'...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi