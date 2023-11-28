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        Haberler Spor Voleybol Grot Budowlani Fenerbahçe Opet voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Voleybol Haberleri

        Grot Budowlani Fenerbahçe Opet voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Sultanlar Ligi 11. haftası dev bir mücadele ile açılacak. Namağlup lider Vakıfbank, sahasında ezeli rakibi son şampiyon Fenerbahçe Opet'i konuk etmeye hazırlanıyor. Büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen zorlu mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve iki takımın son durumunu bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 17:34 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:34
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        Grot Budowlani Fenerbahçe Opet karşılşaması için geri sayım başlamış durumda. CEV Şampiyonlar Ligi günün maçı olarak gösterilen zorlu mücadelede sarı lacivertli temsilcimiz mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. İşte, Grot Budowlani Fenerbahçe Opet karşıllaşması hakkında tüm detaylar...

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        GROT BUDOWLANI FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN?

        Grot Budowlani Fenerbahçe Opet maçı bu akşam saat 22:30'da oynanacak.

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        GROT BUDOWLANI FENERBAHÇE OPET MAÇI HANGİ KANALDA?

        Büyük bir heyecanla beklenen mücadele, Tivibu Spor 1/S Sport Plus’dan ekranlara gelecek.

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        Söz konusu mücadele öncesi temsilcimiz gruptaki ilk maçında Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda ağırladığı Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik'i 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe Opet ikinci maçında konuk olduğu Alman ekibi Potsdam'a da set vermedi.

        Bu sonuçlarla C Grubu'nda 2'de 2 yapan Sarı Melekler, lider durumda bulunuyor.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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