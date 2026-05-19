GSB personel alımı başvuru ekranı: GSB 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecini başlattı. 18 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla başlayan başvuruların, 24 Mayıs 2026 saat 17.00'ye kadar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla yapılabileceği duyuruldu. Adayların yoğun ilgi gösterdiği alım sürecine ilişkin kontenjan dağılımı ve başvuru şartları da merak ediliyor. Peki, GSB 2.610 personel alımı için başvuru koşulları neler, kadro dağılımı nasıl? İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımına dair tüm detaylar ve başvuru ekranı…
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2 bin 610 sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru süreci resmen başladı. Daha önce duyurusu yapılan alım kapsamında başvurular, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla alınmaya başlandı. Taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek alımda adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla yapabilecek. Yayımlanan başvuru kılavuzuyla birlikte alım şartları ve son başvuru tarihi de netlik kazanırken, adaylar şimdi kadro dağılımı ve alımların hangi illerde yapılacağını merak ediyor. Peki, GSB 2 bin 610 personel alımı hangi şehirleri kapsıyor? İşte 2026 yılına ait kontenjan dağılımı ve detaylar…
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından gerçekleştirilecek 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı için başvuru ekranı erişime açıldı. Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilecek personeller için başvuru süreci, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla başladı.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Başvurular 18 Mayıs – 24 Mayıs 2026 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr/isealim) aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak.
Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği belirtildi. Adaylar, yalnızca 1 pozisyon ve 1 il için başvuru yapabilecek. Başvuru işlemini tamamlayan adaylar için herhangi bir bilgi değişikliği imkânı bulunmayacak. Ayrıca, adayların başvuru süresinin son günü itibarıyla ilan edilen tüm şartları eksiksiz şekilde taşıması zorunlu olacak.
GSB PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?
Alım yapılacak pozisyonlar arasında koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (temizlik ve bakım-onarım) kadroları yer alıyor.
İlan doğrultusunda istihdam edilecek toplam 2.610 personelin kadro dağılımı şöyle:
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: Farklı KPSS türlerinde 1150 kişi,
Temizlik Destek Personeli 783 kişi,
Bakım-Onarım Destek Personeli 677 kişi
Bakım-onarım kadrosu; elektrik tesisatçısı, sıhhi tesisatçı, iklimlendirme personeli, havuz suyu operatörü ve marangoz gibi alt branşlardan oluşacak.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (dul ve yetim aylığı hariç),
- 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak,
- Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,
- Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
- Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
