Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI! GSB 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler, branş ve kontenjan dağılımı nasıl?

        GSB personel alımı başvuru ekranı: GSB 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecini başlattı. 18 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla başlayan başvuruların, 24 Mayıs 2026 saat 17.00'ye kadar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla yapılabileceği duyuruldu. Adayların yoğun ilgi gösterdiği alım sürecine ilişkin kontenjan dağılımı ve başvuru şartları da merak ediliyor. Peki, GSB 2.610 personel alımı için başvuru koşulları neler, kadro dağılımı nasıl? İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımına dair tüm detaylar ve başvuru ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 13:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2 bin 610 sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru süreci resmen başladı. Daha önce duyurusu yapılan alım kapsamında başvurular, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla alınmaya başlandı. Taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek alımda adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla yapabilecek. Yayımlanan başvuru kılavuzuyla birlikte alım şartları ve son başvuru tarihi de netlik kazanırken, adaylar şimdi kadro dağılımı ve alımların hangi illerde yapılacağını merak ediyor. Peki, GSB 2 bin 610 personel alımı hangi şehirleri kapsıyor? İşte 2026 yılına ait kontenjan dağılımı ve detaylar…

        2

        GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından gerçekleştirilecek 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı için başvuru ekranı erişime açıldı. Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilecek personeller için başvuru süreci, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla başladı.

        3

        GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

        Başvurular 18 Mayıs – 24 Mayıs 2026 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr/isealim) aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak.

        Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği belirtildi. Adaylar, yalnızca 1 pozisyon ve 1 il için başvuru yapabilecek. Başvuru işlemini tamamlayan adaylar için herhangi bir bilgi değişikliği imkânı bulunmayacak. Ayrıca, adayların başvuru süresinin son günü itibarıyla ilan edilen tüm şartları eksiksiz şekilde taşıması zorunlu olacak.

        GSB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        GSB PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

        Alım yapılacak pozisyonlar arasında koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (temizlik ve bakım-onarım) kadroları yer alıyor.

        İlan doğrultusunda istihdam edilecek toplam 2.610 personelin kadro dağılımı şöyle:

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi: Farklı KPSS türlerinde 1150 kişi,

        Temizlik Destek Personeli 783 kişi,

        Bakım-Onarım Destek Personeli 677 kişi

        Bakım-onarım kadrosu; elektrik tesisatçısı, sıhhi tesisatçı, iklimlendirme personeli, havuz suyu operatörü ve marangoz gibi alt branşlardan oluşacak.

        5

        GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

        - Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

        - Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (dul ve yetim aylığı hariç),

        - 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak,

        - Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,

        - Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

        - Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

        - Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

        - Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

        - Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

        - Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

        GSB PERSONEL ALIMI YAPILACAK ŞEHİRLER VE KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yaşlı adam durakta oturur vaziyette ölü bulundu

        Yaşlı adam durakta oturur vaziyette ölü bulundu

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Rötarlı ayrılık!
        Rötarlı ayrılık!
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!