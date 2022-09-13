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GSB personel alımı yapıyor: 2 bin 981 işçi alınacak! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, personel alımı ile ilgili beklenen haber geldi. 2 bin 981 kişinin istihdam edileceği personel alımı ile ilgili en çok merak edilen personel alımı nasıl, nereden yapılır ve başvuru şartları nelerdir sorularının cevaplarını bir araya getirdik...

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  • GSB personel alımı yapıyor: 2 bin 981 işçi alınacak! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

    GSB personel alımı günün hakkında en çok araştırma yapılan konularının başında geliyor. 2 bin 981 personel alımının yapılacağının açıklanmasının ardından GSB personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır ve başvuru şartları nelerdir soruları ile ilgili bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik.
  • GSB personel alımı yapıyor: 2 bin 981 işçi alınacak! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından şu şekilde bir açıklama yaptı:

    "GSB Ailemiz Büyüyor!

    300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımımıza ilişkin başvurular 10-15 Eylül 2022’de e-devlet kapısından gerçekleştirilecek. Hayırlı olsun!
  • GSB personel alımı yapıyor: 2 bin 981 işçi alınacak! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

    GSB  DESTEK PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine yapılacak olan personel alımının 10-15 Eylül 2022’de yapılacağını duyurdu.
  • GSB personel alımı yapıyor: 2 bin 981 işçi alınacak! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

    GSB  DESTEK PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine alınacak olan personeller, başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir.
  • GSB personel alımı yapıyor: 2 bin 981 işçi alınacak! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

    GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    GSB personel alımı başvuru şartları ve özel koşullar, duyurunun yayımlanması ile belli oldu. Başvuru şartları şöyle sıralandı:

    1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

    3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

    4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığıhariç)
  • GSB personel alımı yapıyor: 2 bin 981 işçi alınacak! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

    5) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

    6) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

    7) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
  • GSB personel alımı yapıyor: 2 bin 981 işçi alınacak! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

    8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariçolmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1yıl geçmiş olmak,

    9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

    10) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

    11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

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