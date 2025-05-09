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        Haberler Bilgi Gündem GSB YAZ GENÇLİK KAMPI BAŞVURU EKRANI || 2025 GSB Yaz Gençlik Kampları başvuruları başladı! Gençlik Kampı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        GSB Yaz Gençlik Kampları başvuruları başladı! 2025 GSB Yaz Gençlik Kampı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından düzenlenen 2025 Yaz Gençlik Kampları için başvuru süreci başladı. 2025 yılında da Deniz (Mavi) ve Doğa (Yeşil) kamplar, gençlere unutulmaz bir kamp deneyimi sunacak. Başvurular e-genc.gsb.gov.tr adresinden yapılacak. Online başvuru imkanı bulunmayan adaylar ise en yakın Gençlik Merkezine müracaatta bulunabilecek. Peki, Gençlik Kampı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte, 2025 GSB Yaz Gençlik Kampı başvuru ekranı ve şartları hakkında detaylı bilgiler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 14:36 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:38
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        2025 GSB Yaz Gençlik Kampı başvuru ekranı erişime açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Türkiye'nin farklı illerinde her yıl ücretsiz düzenlenen Yaz Gençlik Kampları'nın 2025 başvurularının başladığını duyurdu. Deniz (Mavi) ve Doğa (Yeşil) Yaz Gençlik Kampları’na katılmak isteyen 12-25 yaş arasındaki gençler, ilk 5 dönem için 9 Haziran'a kadar başvuruda bulunabilecek. Peki, 2025 GSB Yaz Gençlik Kampı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

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        2025 GSB YAZ GENÇLİK KAMPLARI BAŞVURULARI BAŞLADI

        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Türkiye'nin farklı illerinde her yıl ücretsiz düzenlenen Yaz Gençlik Kampları'nın 2025 başvurularının başladığını duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her sene olduğu gibi 2025 yılında da gençlere yönelik "Deniz (Mavi) ve Doğa (Yeşil) Yaz Gençlik Kampları" düzenlenecek.

        Kamplara katılmak isteyen 12-25 yaş arasındaki gençler, ilk 5 dönem için 9 Haziran 2025 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

        Kalan dönemler için son başvuru tarihi 13 Temmuz 2025 olarak belirlendi.

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        2025 GSB YAZ GENÇLİK KAMPI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Yaz Gençlik Kampı başvuruları, "e-genc.gsb.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

        Çevrim içi başvuru yapma imkanı bulunmayan gençler, illerindeki en yakın Gençlik Merkezi'ne giderek başvurularını yetkililer aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

        Size en yakın gençlik merkezi hakkında bilgi almak için https://genclikhizmetleri.gov.tr/iletisim/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

        2025 GSB YAZ GENÇLİK KAMPI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BAŞVURU ŞARTLARI

        Kamplar tamamen ücretsizdir. Katılımcıların ulaşım da dâhil olmak üzere tüm giderleri Bakanlığımız tarafından karşılanacaktır.

        Katılımcılara, kamp süresince ve yolculuk boyunca seyahat ve sağlık sigortası yapılacaktır.

        Başvurular sırasında MERNİS'teki ikamet adresine göre yönlendirme yapılır. Ancak, "Alternatif İl" seçeneği ile farklı bir ilden de başvuru yapılabilir.

        Örnek: Ankara'da üniversite okuyan, ancak yaz tatilini Trabzon'da geçirecek bir genç, başvuru ilini Trabzon seçerek kamp tercihini bu il üzerinden yapabilir.

        Her genç, yaş şartını sağlamak kaydıyla Mavi (Deniz) ve Yeşil (Doğa) kamplarına sadece birer kez katılabilir.

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        Başvurularda Öncelik Tanınacak Kişiler

        Aylık aile geliri 22.104,00 TL (2025 Asgari Ücreti) altında olanlar,

        Bakanlığımıza bağlı Gençlik Merkezlerine üye olanlar,

        Eğitim hayatında başarılı olduğunu belgeleyenler,

        Son üç yıl boyunca başvurmuş ancak kampa gidememiş gençlere öncelik tanınır.

        Kampa başvuru yapan şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençlerin başvuruları doğrudan onaylanır.

        Kamplara katılım hakkı kazananların bu belgeleri, kesin kayıt sırasında Gençlik Merkezine ibraz etmesi zorunludur. Belge sunmayanların başvuruları geçersiz sayılır ve yerlerine yedek adaylar atanır.

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        YAŞ GRUPLARI VE KATILIM ŞARTLARI

        Başvurularda yıl bazlı yaş grupları dikkate alınacaktır.

        12 - 25 yaş arasındaki gençler başvuru yapabilir.

        Mavi (Deniz) Kampları - Erkek/Kız:

        12-13 yaş grubu → 2013-2012 doğumlular

        14-15 yaş grubu → 2011-2010 doğumlular

        Yeşil (Doğa) Kampları - Erkek/Kız:

        16-17 yaş grubu → 2009-2008 doğumlular

        18-22 yaş grubu → 2007-2003 doğumlular

        23-25 yaş grubu → 2002-2000 doğumlular

        Eksik veya yanlış beyanda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

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