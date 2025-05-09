BAŞVURU ŞARTLARI

Kamplar tamamen ücretsizdir. Katılımcıların ulaşım da dâhil olmak üzere tüm giderleri Bakanlığımız tarafından karşılanacaktır.

Katılımcılara, kamp süresince ve yolculuk boyunca seyahat ve sağlık sigortası yapılacaktır.

Başvurular sırasında MERNİS'teki ikamet adresine göre yönlendirme yapılır. Ancak, "Alternatif İl" seçeneği ile farklı bir ilden de başvuru yapılabilir.

Örnek: Ankara'da üniversite okuyan, ancak yaz tatilini Trabzon'da geçirecek bir genç, başvuru ilini Trabzon seçerek kamp tercihini bu il üzerinden yapabilir.

Her genç, yaş şartını sağlamak kaydıyla Mavi (Deniz) ve Yeşil (Doğa) kamplarına sadece birer kez katılabilir.