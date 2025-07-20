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        GT4 Avrupa Serisi İtalya-Misano'da ikinci yarışı Robert Consani kazandı

        GT4 Avrupa Serisi İtalya etabının ikinci yarışı Misano pistinde koşuldu. Müthiş heyecan HT Spor ekranlarında izleyicilerle buluştu. İtalya etabının ikinci yarışını Team Speedcar takımından Robert Consani ve Benjamin Lariche kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 14:28 Güncelleme: 20.07.2025 - 14:28
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        GT4 Avrupa Serisi'nde zafer Consani'nin!
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        GT4 Avrupa Serisi'nde heyecan HT Spor'da yaşandı. Dünyaca ünlü pilotların kıyasıya yarıştığı organizasyonda, pist üstünde birbirinden çekişmeli mücadeleler yarış tutkunlarını ekran başına kilitlendi.

        Milli pilotlarımız Yağız Gedik ve Berkay Besler'in yarıştığı GT4 Avrupa Serisi'nin 4. ayağı İtalya'nın Misano pistinde yapıldı.

        Heyecan dolu yarışta Speed Car Audi takımının Fransız pilotu Robert Consani ilk sırada yer aldı.

        11 numaralı BMW M4 GT4 G82 EVO aracında yer alan temsilcimiz Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim ikinci olarak podyuma çıktı. Üçüncü sıra 15 numaralı L.Ibanez ve A.Papadopulos ikilisinin oldu.

        Borusan Otomotiv Motorsport adına yarışan temsilcimiz Berkay Besler ve Gabriel Piana'nın kullandığı 12 numaralı araç, uzun süre podyum mücadelesi vermesine rağmen sorun yaşadı.

        İkili, yaşadığı sorunun etkisiyle arka arkaya sıra kaybetti ve yarışı 29. sırada tamamlayabildi.

        Bir diğer temsilcimiz olan Önder Erdem ise yarışı tamamlayamadı.

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