        Guadiola'dan Ederson ve Akanji açıklaması! - Futbol Haberleri

        Guadiola'dan Ederson ve Akanji açıklaması!

        Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Ederson ve Akanji hakkında açıklamalarda bulundu.

        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 15:20 Güncelleme: 22.08.2025 - 15:20
        Guadiola'dan Ederson ve Akanji açıklaması!
        Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ederson ve Akanji için Manchester City Teknik Direktörü Guardiola'dan açıklama geldi.

        Deneyimli çalıştırıcı, transfer söylentileri için "Şu an için bir şey bilmiyorum. Akanji ve Savinho bizim oyuncularımız. Sanırım bir şeyler olacak, göreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Pep Guardiola, Ederson'un iyileştiğini ve Tottenham maçında forma giyebileceğini açıkladı.

