Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola'nın gelecek yıl Juventus'u yöneteceği iddiaları, kulübün borsada işlem gören hisselerinde uçuşa yol açtı. Dün İtalyan haber ajansı AGI, Guardiola'nın yıllık 24 milyon euroya Juventus'la ön sözleşme imzaladığını iddia etti. Juventus'un resmi bir açıklama yapmasa da iddiaları yalanlamaması yatırımcıları haberin doğru olduğuna inandırdı.

70 MİLYON EURO YÜKSELDİ

Bunun üzerine dün 1.41 eurodan kapanan Juventus hisseleri bugün hızlı bir şekilde 1.51 euroya yükseldi. Hisselerdeki bu yüzde 4.3'lük artışla. Böylece Juventus'un piyasa değeri 70 milyon euroluk artışla 1.52 milyar euroya yükseldi. Juventus 36 İtalya şampiyonluğu ve yıllık 400 milyon euro civarındaki geliriyle halihazırda İtalya'nın en güçlü kulübü. Avrupa'nın ise devleri arasında yer alıyor.

ELENİNCE HİSSELER ÇAKILDI

Guardiola'nın gelişinin neden yatırımcıları Juventus hisselerine çektiğini anlamak için hisse performansına bakmak gerekiyor. Juve'nin hisseleri 12 Nisan'da 1.68 euroya kadar yükselere tarihi zirvesine ulaşmıştı. Ancak bundan 4 gün sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle hisseler düşüş trendine girdi. İtalyan devi 21 Nisan'da Serie A'da üst üste 8. kez şampiyonluğunu ilan etse de bu önceki senelere göre bir gelir artışına işaret etmediği için hisselerinde önemli bir değişim yaşanmadı.

ŞEYTANIN BACAĞINI KIRAMADI

Juventus yatırımcılarının kulüpten en büyük beklentisi artık Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Kulüp 2017 yılında kupaya çoık yaklaşmış ancak finalde Real Madrid'e yenilmişti. Son 10 yılda dünyanın en iyi iki oyuncusundan birisi olan Cristiano Ronaldo dahil birçok yıldız ismi transfer etmek için yaklaşık 1 milyar euro harcayan Juventus 1996 yılından beri Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı. Pep Guardiola ise 2009 ve 2011 yıllarında Barcelona ile bu kupada mutlu sona ulaşmıştı. Şimdi dünyanın en zengin takımlarından birinin başına Şampiyonlar Ligi kazanma alışkanlığı olan bir teknik direktörün geçmesiyle yatırımcılar 'kupa' beklentisine girdi.

TÜM GELİR KALEMLERİNDE ARTIŞ YAŞANIYOR

Juventus çok zengin bir kulüp olsa da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kulüplere her zaman UEFA'dan aldıkları paranın üzerinde bir gelir sağlıyor. Bu kupayı kazanan kulüplerin reklam gelirlerinden lisanslı ürün satışı gelirlerine kadar tüm gelir kalemlerinde artışlar yaşanıyor. Juventus tüm başarılarına rağmen son yılların Avrupa'daki en başarılı kulübü olan Real Madrid'in 750 milyon euroluk gelirinin çok altında bir gelişr elde ediyor. Guardiola'nın gelişi ve kazanılacak bir Şampiyonlar Ligi kupasıyla bu fark hızla kapanabilir.